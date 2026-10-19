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Олександр Ковляр зробив 10 результативних передач у грі Адріатичної ліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Олександр Ковляр зробив 10 результативних передач у грі Адріатичної ліги
Олександр Ковляр відіграв 32 хвилини, набрав 4 очки, зібрав 3 підбирання, віддав 10 передач

«Будучность» Ковляра здолала «Слован»

«Будучность» Олександра Ковляра у Адріатичній лізі перемогла «Слован» 82:70. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Олександр Ковляр відіграв 32 хвилини, набрав 4 очки (0/3 двоочкові, 1/4 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 10 передач при 2 втратах і 3 фолах.

Центровий збірної України з баскетболу Дмитро Скапінцев відіграв 13 хвилин за «Лейму Корунью» в матчі проти «Жирони». Українець набрав 3 очки (1/4 двоочкові, 1/4 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 2 передач при 1 втраті та 3 фолах. «Лейма Корунья» програла «Жироні» 90:110.

Андрій Войналович зіграв за «Таураге» проти «Жальгіріса» в чемпіонаті Литви. Войналович зіграв 23 хвилини, набрав 3 очки (0/4 двоочкові, 1/4 триочкові), зібрав 4 підбирання, поставив 1 блок-шот при 2 фолах. «Таураге» поступився «Жальгірісу» 76:96.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: Олександр Ковляр баскетбол

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