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Олександр Ковляр зробив шість результативних передач у другому турі Єврокубка

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Олександр Ковляр зробив шість результативних передач у другому турі Єврокубка
Ковляр зіграв 22 хвилини, набрав 3 очки, зібрав 3 підбирання, віддав 6 передач

«Будучность» Ковляра поступилась на виїзді «Тофашу» 85:90

Захисник збірної України з баскетболу Олександр Ковляр вийшов у старті своєї «Будучності» у другому турі Єврокубка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда Ковляра поступилась на виїзді «Тофашу» 85:90.

Олександр зіграв 22 хвилини, набрав 3 очки (1/5 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 6 передач при 4 втратах і 4 фолах.

У чемпіонаті Іспанії «Андорра» програла перенесений матч другого туру «Ховентуду» 75:96. Артем Пустовий провів на майданчику майже 23 хвилини, набрав 9 очок (3/7 двоочкові, 3/3 штрафні), зібрав 4 підбирання при 3 фолах та 2 втратах.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: Олександр Ковляр баскетбол

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