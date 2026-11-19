Святослав Михайлюк провів найрезультативніший матч сезону в НБА
Михайлюк допоміг «Юті» обіграти «Лейкерс»
Святослав Михайлюк провів найрезультативніший матч сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Михайлюк допоміг «Юті» обіграти «Лейкерс» 109:97 і здобути другу поспіль перемогу в НБА.
Захисник збірної України відіграв 34 хвилини (другий найбільший час у «Юті»), набрав 15 очок (4/10 триочкові, 3/4 штрафні), зробив 3 підбирання, 5 передач, 2 перехоплення при 1 фолі та 4 втратах.
До цього найрезультативнішим матчем Михайлюка в сезоні був матч-відкриття регулярки проти «Мемфіс Гріззліс» (10 очок).
В NCAA цієї ночі зіграло троє українців. Максим Грищук допоміг «Південній Індіані» переграти «Вілсон Коледж» 87:81. Українець за 8 хвилин набрав 2 очка (0/2 двоочкові, 2/2 штрафні), зробив 1 передачу, 1 перехоплення при 1 втраті та 1 фолі.
Михайло Бедностін допоміг «Лафаєтт» переграти «Бінгхемтон» 80:65. Український центровий за 13 хвилин набрав 2 очка (1/3 двоочкові), зробив 2 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення при 2 втратах та 1 фолі.
«Янгстаун Стейт» поступились «Цинциннаті» 54:91. Лука Лохманчук зіграв другий матч в сезоні – за 4 хвилини він не набрав очок (0/2 штрафні) і не відзначився іншими статистичними показниками.
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.
Склад збірної України
Захисники
- Максим Шульга (Реал, Іспанія)
- Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)
- Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)
- Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)
Форвард
- Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)
- Олександр Липовий (без клубу)
- Олександр Кобзистий (без клубу)
- Артем Ковальов (Орду, Азербайджан)
- Андрій Войналович (Таураге, Литва)
- В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)
- Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)
Центрові
- Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)
- Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс.
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