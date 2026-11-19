Святослав Михайлюк провів найрезультативніший матч сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Михайлюк допоміг «Юті» обіграти «Лейкерс» 109:97 і здобути другу поспіль перемогу в НБА.

Захисник збірної України відіграв 34 хвилини (другий найбільший час у «Юті»), набрав 15 очок (4/10 триочкові, 3/4 штрафні), зробив 3 підбирання, 5 передач, 2 перехоплення при 1 фолі та 4 втратах.

До цього найрезультативнішим матчем Михайлюка в сезоні був матч-відкриття регулярки проти «Мемфіс Гріззліс» (10 очок).

В NCAA цієї ночі зіграло троє українців. Максим Грищук допоміг «Південній Індіані» переграти «Вілсон Коледж» 87:81. Українець за 8 хвилин набрав 2 очка (0/2 двоочкові, 2/2 штрафні), зробив 1 передачу, 1 перехоплення при 1 втраті та 1 фолі.

Михайло Бедностін допоміг «Лафаєтт» переграти «Бінгхемтон» 80:65. Український центровий за 13 хвилин набрав 2 очка (1/3 двоочкові), зробив 2 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення при 2 втратах та 1 фолі.

«Янгстаун Стейт» поступились «Цинциннаті» 54:91. Лука Лохманчук зіграв другий матч в сезоні – за 4 хвилини він не набрав очок (0/2 штрафні) і не відзначився іншими статистичними показниками.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.

Склад збірної України

Захисники

Максим Шульга (Реал, Іспанія)

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)

Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)

Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)

Форвард

Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)

Олександр Липовий (без клубу)

Олександр Кобзистий (без клубу)

Артем Ковальов (Орду, Азербайджан)

Андрій Войналович (Таураге, Литва)

В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)

Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)

Центрові

Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)

Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс.