Уро-Ніле набрала 22 очка у грі чемпіонату Швейцарії з баскетболу

Міріам Уро-Ніле допомогла «Ньону» перемогти «Цюрих»

Форвардиня збірної України з баскетболу Міріам Уро-Ніле допомогла своєму «Ньону» обіграти «Цюрих» 87:72 в матчі чемпіонату Швейцарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українка зіграла без замін 40 хвилин, набрала 22 очка (1/2 двоочкові, 6/13 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 7 підбирань, 2 передачі, 1 блок-шот при 3 фолах та 1 втраті.

В Австрії «УБІ» Грац переграв «Відень Тімбервулвз» 72:50. Христина Кулєша в цій грі провела на майданчику 32 хвилини, набрала 14 очок (4/13 двоочкові, 1/2 триочкові, 3/3 штрафні), зібрала 10 підбирань, зробила 1 передачу, 2 перехоплення при 1 фолі та 1 втраті.

Вже незабаром жіноча збірна збереться для проведення перших матчів другого етапу відбору на Євробаскет-2027. З 11 по 17 листопада національна збірна проведе матчі проти Франції, Люксембурга та Великобританії.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.