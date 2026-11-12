Ростислав Новицький набрав 24 очки у матчі Кубка Європи ФІБА

Новицький відіграв 25 хвилин, набрав 24 очки, зібрав 4 підбирання

Форвард збірної України з баскетболу Ростислав Новицький провів результативний матч у Кубку Європи ФІБА проти іспанської «Жирони». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Новицький відіграв 25 хвилин, набрав 24 очки (7/7 двоочкові, 1/1 триочкові, 7/9 штрафні), зібрав 4 підбирання при 2 фолах. РЕ +26. Його «Динамо» поступилось іспанцям 84:92.

У Єврокубку «Рігас Зеллі» поступився «Арісу» 81:105. Іван Ткаченко зіграв 20 хвилин, набрав 10 очок (2/2 двоочкові, 2/5 триочкові), зібрав 1 підбір, віддав 3 передачі, зробив 2 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 3 фолах.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI.

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.