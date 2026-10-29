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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 визначилася зі складом на Юнацькі Олімпійські ігри

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 визначилася зі складом на Юнацькі Олімпійські ігри
Україну на Юнацьких Олімпійських іграх представлятимуть Марія Гулямова, Марія Марків, Даліла Мурзова та Домініка Мурзова

Українська жіноча збірна 3х3 вдруге візьме участь у Юнацьких Олімпійських іграх

Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу 3х3, яка виступить на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року в Сенегалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Україну в жіночому турнірі з баскетболу 3х3 на IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі представлятимуть Марія Гулямова, Марія Марків, Даліла Мурзова та Домініка Мурзова. Головний тренер збірної - Віталій Черній.

Жіночий турнір з баскетболу 3х3 відбудеться 6-9 листопада. У змаганнях візьмуть участь 12 збірних.

6 листопада, груповий етап:

  • 12:15. Україна – Єгипет
  • 16:25. Україна – Чехія

Чвертьфінали заплановані на 8 листопада, а 9 листопада відбудуться півфінали та матчі за медалі.

Українська жіноча збірна 3х3 вдруге візьме участь у Юнацьких Олімпійських іграх. У 2018 році українки дійшли до чвертьфіналу та посіли сьоме місце. Чоловіча збірна України U-18 на тих змаганнях фінішувала четвертою, зупинившись за крок від п'єдесталу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: Юнацькі Олімпійські ігри баскетбол

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