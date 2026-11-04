Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Єврокубку

Ковляр відіграв 24 хвилини, набрав 11 очок

Розігруючий захисник збірної України з баскетболу Олександр Ковляр допоміг своїй «Будучності» здобути домашню перемогу над німецьким «Хемніцом» (96:84) у Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Олександр Ковляр відіграв 24 хвилини, набрав 11 очок (1/4 двоочкові, 3/4 триочкові), зібрав 1 підбір, віддав 2 передачі, зробив 2 перехоплення при 1 втраті та 3 фолах.

У Кубку Литви «Таураге» поступився «Юрбакасу» 77:91. Андрій Войналович провів на майданчику 24 хвилини, набрав 4 очки (2/6 двоочкові, 0/3 триочкові), зібрав 4 підбирання, віддав 3 передачі, поставив 2 блок-шоти при 1 втраті та 3 фолах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).