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Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Єврокубку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Єврокубку
«Будучность» Ковляра здобула домашню перемогу над «Хемніцом»

Ковляр відіграв 24 хвилини, набрав 11 очок

Розігруючий захисник збірної  України з баскетболу Олександр Ковляр допоміг своїй «Будучності» здобути домашню перемогу над німецьким «Хемніцом» (96:84) у Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Олександр Ковляр відіграв 24 хвилини, набрав 11 очок (1/4 двоочкові, 3/4 триочкові), зібрав 1 підбір, віддав 2 передачі, зробив 2 перехоплення при 1 втраті та 3 фолах.

У Кубку Литви «Таураге» поступився «Юрбакасу» 77:91. Андрій Войналович провів на майданчику 24 хвилини, набрав 4 очки (2/6 двоочкові, 0/3 триочкові), зібрав 4 підбирання, віддав 3 передачі, поставив 2 блок-шоти при 1 втраті та 3 фолах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: Олександр Ковляр баскетбол

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