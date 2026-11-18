Визначився склад збірної України з баскетболу на матчі проти Португалії і Чорногорії
У понеділок, 23 листопада, збірна України розпочне підготовку до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027
Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Вже у понеділок, 23 листопада, чоловіча збірна України розпочне підготовку до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
У першому матчі ігрового вікна наша команда протистоятиме збірній Португалії (26 листопада), а в другому матчі – номінально домашньому – зіграє проти Чорногорії в Ризі на майданчику Xiaomi Arena.
Склад збірної України
Захисники
- Максим Шульга (Реал, Іспанія)
- Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)
- Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)
- Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)
Форвард
- Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)
- Олександр Липовий (без клубу)
- Олександр Кобзистий (без клубу)
- Артем Ковальов (Орду, Азербайджан)
- Андрій Войналович (Таураге, Литва)
- В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)
- Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)
Центрові
- Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)
- Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс.
За підсумками другого етапу три найкращі збірні групи I вийдуть до фінальної частини Чемпіонату світу 2027. Загалом європейську квоту на світову першість отримають 12 команд. Чемпіонат світу-2027 відбудеться з 27 серпня по 12 вересня 2027 року в Катарі.
Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI.
Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.
У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.
Коментарі — 0