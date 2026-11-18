Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Вже у понеділок, 23 листопада, чоловіча збірна України розпочне підготовку до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

У першому матчі ігрового вікна наша команда протистоятиме збірній Португалії (26 листопада), а в другому матчі – номінально домашньому – зіграє проти Чорногорії в Ризі на майданчику Xiaomi Arena.

Склад збірної України

Захисники

Максим Шульга (Реал, Іспанія)

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)

Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)

Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)

Форвард

Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)

Олександр Липовий (без клубу)

Олександр Кобзистий (без клубу)

Артем Ковальов (Орду, Азербайджан)

Андрій Войналович (Таураге, Литва)

В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)

Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)

Центрові

Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)

Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс.

За підсумками другого етапу три найкращі збірні групи I вийдуть до фінальної частини Чемпіонату світу 2027. Загалом європейську квоту на світову першість отримають 12 команд. Чемпіонат світу-2027 відбудеться з 27 серпня по 12 вересня 2027 року в Катарі.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI.

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.