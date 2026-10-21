Ростислав Новицький оформив дабл-дабл у грі Кубка Європи ФІБА

«Динамо» Бухарест Новицького програло «Остенде»

У Кубку Європи ФІБА «Динамо» Бухарест українця Ростислава Новицького поступилось «Остенде» 80:84. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

За 23 хвилини Ростислав Новицький оформив дабл-дабл – він набрав 15 очок (5/7 двоочкові, 1/2 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 11 підбирань, зробив 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 3 втратах та 5 фолах.

Лєв Кошеватський став найрезультативнішим гравцем матчу Латвійсько-естонської ліги між «Латвійським Університетом» та «Війсмі». Його команда програла 86:88, українець за 33 хвилини набрав 23 очка (7/12 двоочкові, 2/3 триочкові, 3/4 штрафні), зробив 2 підбирання, 4 передачі при 1 втраті та 3 фолах.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.