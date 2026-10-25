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У баскетбольній Суперлізі ухвалили небувале рішення під час повітряної тривоги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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У баскетбольній Суперлізі ухвалили небувале рішення під час повітряної тривоги
Прикарпатці оформили перемогу в непростих умовах
фото: ФБУ

Офіційні особи одного з поєдинків пішли на безпрецедентний крок

Матч між івано-франківською «Говерлою» і столичним «Київ-Баскетом» увійшов до історії вітчизняної Суперліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tribuna.com.

Поєдинок став першим, у якому застосували оновлений протокол безпеки. Матч в обласному центрі продовжився під час повітряної тривоги. У регіоні посеред зустрічі оголосили жовтий рівень небезпеки.

Згідно з протоколом безпеки Суперліги, в укриття зобов'язані піти вболівальники. Натомість команди можуть залишитися на майданчику. Для «Говерли» та «Київ-Баскета» застосували саме цю норму.

Зрештою, матч завершився сенсаційною перемогою господарів (75:70). Прикарпатці перемогли вперше в сезоні. Натомість столичні «бджоли» йдуть в регулярній першості з рекордом п'ять перемог, дві поразки.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

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Теги: Суперліга баскетбол БК Київ-Баскет тривога

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