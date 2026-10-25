У баскетбольній Суперлізі ухвалили небувале рішення під час повітряної тривоги
Офіційні особи одного з поєдинків пішли на безпрецедентний крок
Матч між івано-франківською «Говерлою» і столичним «Київ-Баскетом» увійшов до історії вітчизняної Суперліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tribuna.com.
Поєдинок став першим, у якому застосували оновлений протокол безпеки. Матч в обласному центрі продовжився під час повітряної тривоги. У регіоні посеред зустрічі оголосили жовтий рівень небезпеки.
Згідно з протоколом безпеки Суперліги, в укриття зобов'язані піти вболівальники. Натомість команди можуть залишитися на майданчику. Для «Говерли» та «Київ-Баскета» застосували саме цю норму.
Зрештою, матч завершився сенсаційною перемогою господарів (75:70). Прикарпатці перемогли вперше в сезоні. Натомість столичні «бджоли» йдуть в регулярній першості з рекордом п'ять перемог, дві поразки.
До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.
Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.
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