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«Ніко-Баскет» підписав контракт з американським захисником

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Ніко-Баскет» підписав контракт з американським захисником
Мартін виступав у чемпіонаті Азербайджану за «Серхедчі»

На студентському рівні Мартін виступав за чотири коледжі США

Миколаївський «Ніко-Баскет» оголосив про підписання контракту з американським захисником Крісом Мартіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Мартін народився в Шарлотті, штат Північна Кароліна. На студентському рівні виступав за чотири коледжі США: Mount St. Mary’s, Savannah State, Presbyterian та Clark Atlanta.

Після завершення коледжу грав у G-лізі за «Грінсборо Сворм» та «Лонг-Айленд Нетс», а також виступав у чемпіонаті Азербайджану за «Серхедчі».

«Ніко-Баскет» наразі залишається без перемог в сезоні. Команда сьогодні, о 17:30 зіграє вдома проти «Волині», а у неділю, 25 жовтня, прийматиме «Рівне».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: баскетбол

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