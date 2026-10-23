Мартін виступав у чемпіонаті Азербайджану за «Серхедчі»

На студентському рівні Мартін виступав за чотири коледжі США

Миколаївський «Ніко-Баскет» оголосив про підписання контракту з американським захисником Крісом Мартіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Мартін народився в Шарлотті, штат Північна Кароліна. На студентському рівні виступав за чотири коледжі США: Mount St. Mary’s, Savannah State, Presbyterian та Clark Atlanta.

Після завершення коледжу грав у G-лізі за «Грінсборо Сворм» та «Лонг-Айленд Нетс», а також виступав у чемпіонаті Азербайджану за «Серхедчі».

«Ніко-Баскет» наразі залишається без перемог в сезоні. Команда сьогодні, о 17:30 зіграє вдома проти «Волині», а у неділю, 25 жовтня, прийматиме «Рівне».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).