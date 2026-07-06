Чемпіон України з баскетболу відмовився від участі в єврокубках

«Дніпро» не гратиме в Кубку Європи

Переможець Суперліги України з баскетболу «Дніпро» відмовився від участі в Кубку Європи в сезоні 2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

Дніпряни мали право виступати напряму в груповому етапі Кубка Європи – четвертого за престижністю євротурніру після того, як здобули титул чемпіона Суперліги сезону 2025/26, обігравши у фінальній серії «Київ-Баскет».

Однак, у «Дніпра» виникли додаткові складнощі після того, як організатори змінили формат турніру: замість чотирьох команд у групах їх тепер шість. Для української команди це означало би більше матчів за кордоном. Тепер замість трьох різних місць довелося б переїжджати в п'ять та збільшилась би тривалість змагання.

«На сьогоднішній день, БК «Дніпро» ухвалив складне, але виправдане для себе рішення зробити паузу в участі у FIBA Europe Cup.

Попри всі труднощі, пов’язані з війною, протягом останніх трьох сезонів наша команда брала участь у турнірі. За цей час ми довели, що баскетбол в Україні живе й продовжує розвиватися.

Цього сезону, як чемпіон України БК «Дніпро» отримав право напряму виступити в груповому етапі FIBA Europe Cup без проходження кваліфікації. Водночас цього сезону організатори змінили формат турніру. Тепер у групах не чотири, а шість команд. Це означає більше матчів і більше виїздів.

Минулого сезону, за домовленістю з FIBA, ми мали можливість проводити виїзний і «домашній» матчі з одним суперником на його майданчику. Такий формат дозволяв за чотири тижні завершити груповий етап, отримати безцінний міжнародний досвід і повернутися в Україну для участі в чемпіонаті.

Цього ж сезону кількість матчів зросла, а часу, щоб повноцінно поєднати виступи в єврокубку та чемпіонаті України, вже недостатньо. Саме тому ми були змушені ухвалити це непросте, але вимушене рішення.

Ми спілкувалися з Федерацією баскетболу України та спільно шукали можливі варіанти вирішення ситуації. Якщо минулого сезону нам вдалося знайти компроміс і реалізувати його, то цього разу, попри бажання всіх сторін, зробити це практично неможливо. Команда була б змушена майже два місяці жити в автобусах і потягах, але такі виснажливі умови не принесли б користі ані гравцям, ані результату.

Баскетбол має свою специфіку. На відміну від футболу, ми не маємо можливості базуватися на заході України, швидко виїжджати на матчі до Польщі й одразу повертатися для участі в чемпіонаті України.

Сподіваюся, вже наступного сезону ситуація зміниться, і команда, яка стане чемпіоном України, зможе без зайвих труднощів представляти нашу країну у FIBA Europe Cup. Для цього нам усім потрібно й надалі підтримувати наших воїнів у боротьбі з ворогом. Слава ЗСУ! Разом до перемоги!», – йдеться в заяві.

В Суперлізі України змагання відбуваються у форматі «баблів» – одне місто приймає чотири команди, які грають по два матчі проти суперників у ньому. Сезон національного чемпіонату розпочинається в жовтні, тоді як сезон Кубка Європи – наприкінці вересня.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. За підсумками першого етапу до групи I вийшли Іспанія, Україна та Грузія з групи А, а також Чорногорія, Португалія і Греція з групи В.

Відповідно до регламенту, команди не проводитимуть повторних матчів із суперниками зі своєї початкової групи. Таким чином, збірна України зіграє по два матчі проти Греції, Чорногорії та Португалії.

Збірна України розпочне другий етап 28 серпня номінально домашнім матчем проти Греції, після чого 31 серпня на виїзді зіграє з Чорногорією.