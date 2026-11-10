Визначився транслятор матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027

Всі три поєдинки України у листопаді у відборі на жіночий Євробаскет-2027 транслюватиме Київстар ТБ

У кваліфікації Євробаскету-2027 жіноча збірна України виступить у групі М разом із Францією, Великою Британією та Люксембургом

Жіноча національна збірна України стартує на другому етапі кваліфікації Євробаскету-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Календар матчів жіночої збірної України у листопаді

11 листопада, 20:00. Люксембург – Україна (Люксембург, Люксембург)

14 листопада, 18:00. Велика Британія – Україна (Манчестер, Велика Британія)

17 листопада, 15:00. Україна – Франція (Рига, Латвія)

Де дивитися матчі жіночої збірної України з баскетболу

Всі три поєдинки національної команди у листопаді у відборі на жіночий Євробаскет-2027 транслюватиме Київстар ТБ.

У другому раунді кваліфікації Євробаскету-2027 жіноча збірна України виступить у групі М разом із Францією, Великою Британією та Люксембургом.

У листопаді команди проведуть матчі першого кола, а в лютому 2027 року зіграють у другому колі.

Спочатку наша команд зіграє дві виїзні гри проти Люксембурга та Великої Британії. Свій номінально домашній матч проти Франції збірна України зіграє в Ризі, Латвія, у залі Komandu sporta spēļu halle. Гра відбудеться 17 листопада о 15:00 за київським часом (квитки тут).

До фінальної частини чемпіонату Європи-2027 вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI.

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.