НБА поверне Матч усіх зірок у Маямі після перерви на чотири десятиліття – джерело

Зірковий вікенд в осяжній перспективі завітає у «Чарівне місто»

Національна баскетбольна асоціація узгоджує фінальні деталі для проведення Матчу всіх зірок у Маямі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Шемса Чаранію.

Зірки асоціації приїдуть до Флориди в 2028 році. Маямі прийме зірковий вікенд уперше з 1990-го. Натомість в прийдешньому році Матч усіх зірок відбудеться у Фініксі.

Зірковий вікенд у Маямі розтягнеться на три дні. До програми потраплять поєдинок молодих талантів, конкурси триочкових і слемданків. Матч усіх зірок відбудеться у форматі збірна США – збірна світу.

Минулого разу в Маямі відбувся бенефіс Меджика Джонсона. Легендарний баскетболіст тоді набрав 22 очки та отримав приз MVP поєдинку. Водночас команда Західної конференції, кольори якої він захищав, поступилася Сходу (113:130).

До слова, українка Катерина Коваль знайшла новий клуб у США. Форвардка приєдналася до Університету Бейлора в NCAA. Університет Луїзіани вона покинула через перехід росіянки.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.