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Стало відомо, коли НБА може ухвалити рішення щодо розширення ліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стало відомо, коли НБА може ухвалити рішення щодо розширення ліги
Питання розширення залишається одним із головних пунктів внутрішнього порядку денного НБА

Команди НБА можуть з'явитися у Лас-Вегасі та Сіетлі

Заступник комісіонера НБА Марк Тейтум заявив, що ліга розраховує до кінця 2026 визначитися з можливим розширенням чемпіонату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sportico.

Серед міст, у яких можуть з'явитися команди НБА, Тейтум назвав Лас-Вегас та Сіетл.

«Ми сподіваємося ухвалити рішення до кінця цього календарного року», – заявив Тейтум.

Питання розширення залишається одним із головних пунктів внутрішнього порядку денного НБА. При цьому ліга паралельно працює над запуском окремого проекту в Європі.

НБА в Європі, згідно з попередньою концепцією, включатиме 12 постійних учасників та чотири місця для команд, які пройшли кваліфікацію.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI. 

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.

Теги: НБА баскетбол

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