Визначено символічну збірну та найкращого баскетболіста четвертого туру Суперліги

Ігри четвертого туру Суперліги прийняли Миколаїв, Черкаси, Івано-Франківськ, Хмельницький та Дніпро

Минулими вихідними в рамках регулярного чемпіонату Суперліги було зіграно дев'ять матчів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ігри прийняли Миколаїв, Черкаси, Івано-Франківськ, Хмельницький та Дніпро.

За підсумками зіграних поєдинків визначено символічну збірну 4 туру, до якої увійшли представники п'яти різних клубів:

Сергій Старцев, «Прикарпаття-Говерла» (2 матчі) – 18.5 очка, 5.0 підбирання, 4.5 передачі (РЕ 15.0)

Назар Король, «Волинь» (2 матчі) – 17.5 очка, 3.5 підбирання, 2.0 передачі (РЕ 18.0)

Олексій Соловйов, «Харківські Соколи» (2 матчі) – 15.5 очка, 4.0 підбирання, 3.0 перехоплення (РЕ 14.5)

Джавон Бенсон, «Рівне» (2 матчі) – 15.5 очка, 11.0 підбирання, 3.5 блок-шота, 2.0 перехоплення (РЕ 28.5)

Ярослав Карпюк, «Ніко-Баскет» (2 матчі) – 16.5 очка, 12.0 підбирання, 2.0 блок-шота (РЕ 22.0)

MVP туру вдруге поспіль визнано Джавона Бенсона з «Рівного». У неділю в Миколаєві американець набрав 20 очок при стовідсотковій реалізації триочкових (4 з 4) та штрафних (6 з 6), додав 8 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення та 4 блок-шоти. Рейтинг ефективності – 33 бали. «Рівне» перемогло Ніко-Баскет з рахунком 93:84.

Двома днями раніше в Черкасах Бенсон оформив дабл-дабл – 11 очок та 14 підбирань, а також зробив 3 блок-шоти, 2 передачі та 2 перехоплення (РЕ 24). Рівне здолало «Черкаських Мавп» – 76:64.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).