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Визначено символічну збірну та найкращого баскетболіста четвертого туру Суперліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначено символічну збірну та найкращого баскетболіста четвертого туру Суперліги
MVP туру вдруге поспіль визнано Джавона Бенсона з «Рівного»

Ігри четвертого туру Суперліги прийняли Миколаїв, Черкаси, Івано-Франківськ, Хмельницький та Дніпро

Минулими вихідними в рамках регулярного чемпіонату Суперліги було зіграно дев'ять матчів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ігри прийняли Миколаїв, Черкаси, Івано-Франківськ, Хмельницький та Дніпро.

За підсумками зіграних поєдинків визначено символічну збірну 4 туру, до якої увійшли представники п'яти різних клубів:

  • Сергій Старцев, «Прикарпаття-Говерла» (2 матчі) – 18.5 очка, 5.0 підбирання, 4.5 передачі (РЕ 15.0)
  • Назар Король, «Волинь» (2 матчі) – 17.5 очка, 3.5 підбирання, 2.0 передачі (РЕ 18.0)
  • Олексій Соловйов, «Харківські Соколи» (2 матчі) – 15.5 очка, 4.0 підбирання, 3.0 перехоплення (РЕ 14.5)
  • Джавон Бенсон, «Рівне» (2 матчі) – 15.5 очка, 11.0 підбирання, 3.5 блок-шота, 2.0 перехоплення (РЕ 28.5)
  • Ярослав Карпюк, «Ніко-Баскет» (2 матчі) – 16.5 очка, 12.0 підбирання, 2.0 блок-шота (РЕ 22.0)

MVP туру вдруге поспіль визнано Джавона Бенсона з «Рівного». У неділю в Миколаєві американець набрав 20 очок при стовідсотковій реалізації триочкових (4 з 4) та штрафних (6 з 6), додав 8 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення та 4 блок-шоти. Рейтинг ефективності – 33 бали. «Рівне» перемогло Ніко-Баскет з рахунком 93:84.

Двома днями раніше в Черкасах Бенсон оформив дабл-дабл – 11 очок та 14 підбирань, а також зробив 3 блок-шоти, 2 передачі та 2 перехоплення (РЕ 24). Рівне здолало «Черкаських Мавп» – 76:64.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: Суперліга баскетбол

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