Головний тренер «Київ-Баскета» підбив підсумки підготовки команди до нового сезону

Плеханов: Ми ще маємо потребу в покращенні організації гри як у захисті, так і в напад

Плеханов: Після передсезонних матчів я знаю всі сильні сторони наших гравців, і постараюся їх реалізувати

Головний тренер «Київ-Баскета» Валерій Плеханов підбив підсумки підготовки команди до майбутнього сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Ми розпочали підготовку до сезону пізніше за решту команд Суперліги. Тому ми ще маємо потребу в покращенні організації гри як у захисті, так і в нападі. Щодо гравців, вважаю, що з можливих варіантів ми взяли найкращих з тих, хто залишався на ринку. Клуб має претендувати на високі місця, і я, і хлопці це розуміємо, тому весь тренувальний процес та вся наша філософія зводяться саме до цього.

У рамках передсезонної підготовки ми зіграли шість ігор, три з яких виграли, три програли. Я задоволений цими турнірами. Деякі хлопці проявили себе краще, деякі гірше. Ми побачили наші помилки.

Після передсезонних матчів я знаю всі сильні сторони наших гравців, і постараюся їх реалізувати. Далі все залежатиме від гравців: наскільки вони готові максимально викладатись на тренуваннях і досягати тих цілей, які ми поставили», – заявив Плеханов.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.