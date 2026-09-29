Головний тренер «Київ-Баскета» підбив підсумки підготовки команди до нового сезону
Плеханов: Після передсезонних матчів я знаю всі сильні сторони наших гравців, і постараюся їх реалізувати
Головний тренер «Київ-Баскета» Валерій Плеханов підбив підсумки підготовки команди до майбутнього сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
«Ми розпочали підготовку до сезону пізніше за решту команд Суперліги. Тому ми ще маємо потребу в покращенні організації гри як у захисті, так і в нападі. Щодо гравців, вважаю, що з можливих варіантів ми взяли найкращих з тих, хто залишався на ринку. Клуб має претендувати на високі місця, і я, і хлопці це розуміємо, тому весь тренувальний процес та вся наша філософія зводяться саме до цього.
У рамках передсезонної підготовки ми зіграли шість ігор, три з яких виграли, три програли. Я задоволений цими турнірами. Деякі хлопці проявили себе краще, деякі гірше. Ми побачили наші помилки.
Після передсезонних матчів я знаю всі сильні сторони наших гравців, і постараюся їх реалізувати. Далі все залежатиме від гравців: наскільки вони готові максимально викладатись на тренуваннях і досягати тих цілей, які ми поставили», – заявив Плеханов.
Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.
Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.
Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.
До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.
Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.
Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.
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