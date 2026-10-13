Українки увійшли до збірної першого туру Європейської юнацької баскетбольної ліги

До All-Star 5 за підсумками першого етапу увійшли Катерина Коломієць, Альбіна Кучер та Таїсія Данилейко

Найрезультативнішою серед українок стала Катерина Коломієць

Три українські баскетболістки увійшли до символічної збірної першого туру Європейської юнацької баскетбольної ліги (EYBL) серед дівчат U19 сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Змагання проходили у латвійській Валмієрі.

До All-Star 5 за підсумками першого етапу увійшли Катерина Коломієць із «МОБІ», Альбіна Кучер із «Франківська» та Таїсія Данилейко, яка представляє латвійський «Цесіс».

Найрезультативнішою серед українок стала Катерина Коломієць. У чотирьох матчах вона в середньому набирала 20 очок, робила 12.3 підбирання та 4 перехоплення. Її рейтинг ефективності становив 19.8 бала – найкращий показник серед гравчинь турніру.

Альбіна Кучер у середньому набирала 10 очок, робила 4.5 перехоплення та 2.5 результативної передачі за матч.

Таїсія Данилейко завершила тур із середніми показниками 11 очок, 4 підбирання та 2,5 перехоплення. Також вона реалізовувала 43,8% триочкових кидків – 1,8 влучання за 4 спроби в середньому за гру.

Найуспішніше серед українських учасниць виступив «Франківськ – Прикарпаття КНУВС», який здобув три перемоги в чотирьох матчах і посів четверте місце серед дев’яти команд. У складі франківок виступали баскетболістки місцевої школи та вихованки «ДЮСШ №3-Багіри».

Латвійський «Цесіс», за який грають три українки, завершив тур на п’ятому місці з двома перемогами в чотирьох матчах. Ще одна українська команда, «МОБІ-СДЮШОР», посіла сьоме місце, здобувши одну перемогу в чотирьох поєдинках.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.