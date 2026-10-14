Бойко набрала 15 очок у матчі чемпіонату Литви з баскетболу

Бойко провела на майданчику 32 хвилини, за які набрала 15 очок та зробила 4 підбирання

«Нептунас» Бойко здобув впевнену перемогу над «Лієпаяс Папірс»

Форвардиня збірної України з баскетболу Олена Бойко провела результативний матч за «Нептунас» в матчі чемпіонату Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда українки здобула впевнену перемогу над «Лієпаяс Папірс» 88:49. Бойко провела на майданчику 32 хвилини, за які набрала 15 очок (0/3 двоочкові, 5/6 триочкові), зробила 4 підбирання, 1 передачу при 1 фолі та 1 втраті.

Вже за місяць жіноча збірна збереться для проведення перших матчів другого етапу відбору на Євробаскет-2027.

З 11 по 17 листопада національна збірна проведе матчі проти Франції, Люксембурга та Великобританії.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.