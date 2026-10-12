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Андрій Войналович набрав вісім очок у чемпіонаті Литви

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Андрій Войналович набрав вісім очок у чемпіонаті Литви
Войналович набрав вісім очок, зібрав 4 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 2 блок-шота

«Тайраге» Войналовича поступився «Гаргждаю»

Андрій Войналович відіграв 30 хвилин в матчі чемпіонату Литви, в якому його «Тайраге» поступився «Гаргждаю» 82:102. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Український форвард набрав вісім очок (2/4 двоочкові, 1/3 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 2 блок-шота при 1 втраті та 1 фолі.

У Латвійсько-естонській лізі «Вентспілс» переграв «Кейлу Кулбет» 85:68. У переможців Богдан Бринюк зіграв 17 хвилин, набрав 10 очок (5/6 двоочкові), зібрав 8 підбирань, зробив 1 перехоплення при 3 фолах.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: Андрій Войналович баскетбол

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