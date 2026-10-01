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1 жовтня стартує баскетбольна Суперліга: що треба знати про новий сезон

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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1 жовтня стартує баскетбольна Суперліга: що треба знати про новий сезон
Протягом першого туру Суперліги буде зіграно дев'ять матчів у пʼяти містах України
фото: ФБУ

Перші матчі сезону Суперліги пройдуть у Рівному та Луцьку

1 жовтня починається новий сезон чоловічого Чемпіонату України з баскетболу Суперліга. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Цьогоріч турнір повертається до повноцінного класичного формату, а склад учасників поповнився новою командою.

У чемпіонаті представлені 10 учасників: чинний чемпіон «Дніпро», «Київ-Баскет», «Харківські Соколи», «Черкаські Мавпи», «Рівне», «Прикарпаття-Говерла», «Ніко-Баскет», «Запоріжжя», «Хмельницький» та «Волинь». БК «Хмельницький» цього року дебютує в елітному дивізіоні завдяки перемозі у Вищій лізі сезону 2025/26.

Однією з головних змін стало повернення класичного роз’їзного формату регулярного чемпіонату. Команди проведуть три кола, а це означає більше матчів на домашніх майданчиках.

Зміни відбулися також у правилах розіграшу плейоф. Чвертьфінальні серії триватимуть до двох перемог, а півфінали, фінал та серія за третє місце – до трьох перемог. 

Перші матчі сезону пройдуть у Рівному та Луцьку: рівняни приймуть БК «Харківські Соколи», а лучани зустрінуться з БК «Київ-Баскет». Загалом протягом туру буде зіграно дев'ять матчів у пʼяти містах України.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса», не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти «Дубая».

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: баскетбол Суперліга

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