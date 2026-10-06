Визначився розклад матчів першого туру баскетбольної Вищої ліги

У баскетбольній Вищій лізі зіграють шість команд

Новий сезон чоловічої баскетбольної Вищої ліги розпочнеться 10-11 жовтня матчами у Житомирі та Кам'янці-Подільському. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У Житомирі новачок Вищої ліги «Полісся-Житомирська Політехніка» прийматиме другу команду «Ніко-Баскету» . Початок матчів о 17:00 в суботу та в 11:00 у неділю.

Інший дебютант Вищої ліги одеська «Чайка-ВМСУ» відправляється до Кам'янця-Подільського, де проведе два матчі проти «ДіДіБао». Перша гра почнеться у суботу о 17:00, а у неділю команди розпочнуть матч о 13:00.

У цьому сезоні у Вищій лізі зіграють шість команд. Регулярний чемпіонат пройде у чотири кола. Кожна команда зіграє 20 матчів, по 10 удома та на виїзді, тож загалом відбудеться 60 поєдинків. Команди проводитимуть по дві гри поспіль із тим самим суперником. Регулярна частина сезону триватиме до 7 лютого 2027 року.

Четвірка найкращих команд за підсумками регулярного чемпіонату вийде до плейоф, де серії триватимуть до двох перемог.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.