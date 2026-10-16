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Лідерка збірної України з баскетболу допомогла «Мерсіну» з перемоги стартувати у Єврокубку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Лідерка збірної України з баскетболу допомогла «Мерсіну» з перемоги стартувати у Єврокубку
Ягупова відіграла 23 хвилини, за які набрала 6 очок, зробила 3 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення

«Мерсін» здолав польську «Слезу» Вроцлав

Лідерка жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова разом зі своїм клубом турецьким «Чукурова Мерсін» стартувала з перемоги у Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У матчі першого туру групового етапу «Мерсін» здолав польську «Слезу» Вроцлав 72:59.

Ягупова в матчі відіграла 23 хвилини, за які набрала 6 очок (3/3 двоочкові), зробила 3 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення при 1 фолі та 1 втраті.

Вже за місяць жіноча збірна збереться для проведення перших матчів другого етапу відбору на Євробаскет-2027. З 11 по 17 листопада національна збірна проведе матчі проти Франції, Люксембурга та Великобританії.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: Аліна Ягупова баскетбол

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