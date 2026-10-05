Українська баскетболістка Юркевічус дебютувала в чемпіонаті Іспанії

Юркевічус набрала 6 очок, зібрала 4 підбирання, зробила 2 перехоплення

Українська баскетболістка Тетяна Юркевічус дебютувала в чемпіонаті Іспанії, відігравши 12 хвилин за «Енсіно» в матчі, який її команда програла «ІДК Гіпускоа» 53:72. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Юркевічус набрала 6 очок (3/4 двоочкові), зібрала 4 підбирання, зробила 2 перехоплення при 3 втратах.

У чемпіонаті Литви «Нептунас» здобув перемогу над ЛКК 104:84. Олена Бойко в цьому матчі зіграла 29 хвилин, набрала 12 очок (2/3 двоочкові, 2/6 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 4 підбирання, 1 передачу при 4 фолах та 1 втраті.

В іншому матчі «Шауляй» поступився «Кібіркштісу» 71:90. Вікторія Балабан провела на майданчику 14 хвилин, набрала 2 очки (1/1 двоочкові, 0/2 триочкові), зробила 1 підбирання при 2 фолах та 4 втратах.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.