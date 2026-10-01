Визначився склад делегації України на юнацькі Олімпійські ігри у Дакарі

Україну на форумі в Дакарі представлять 38 спортсменів

Виконавчий комітет НОК України оголосив склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх 2026, які пройдуть в Дакарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний олімпійський комітет України.

До складу офіційної делегації увійшли 77 осіб. З них 38 спортсменів та спортсменок, 22 тренери, лікарі, масажисти та інші фахівці, 14 членів штабу національної збірної команди України та три судді. Поіменний склад учасників офіційної делегації національної збірної команди України для участі в Іграх був сформований за поданням національних федерацій та затверджений Виконкомом НОК України.

Україну на Іграх представлятимуть 38 атлетів (11 юнаків та 27 дівчат) у 14 видах спорту. Найбільшими зірками у команді є шпажистка Аліна Дмитрук, метальниця молота Міланія Кохан, дзюдоїст Хазар Гейдаров та бадмінтоністка Варвара Попережай. Також варто виділити, що Україна змагатиметься у двох командних видах спорту: у баскетболі 3х3 та футзалі. В останньому виді Україна виступить уперше у своїй історії, як і в прибережному веслуванні, яке нещодавно з'явилося у програмі і дорослої Олімпіади, і юнацької.

Склад делегації України на Юнацькі Олімпійські ігри 2026

Бадмінтон : Варвара Попережай

: Варвара Попережай Баскетбол 3х3 : Марія Гулямова, Даліла Мурзова, Марія Марків, Домініка Мурзова

: Марія Гулямова, Даліла Мурзова, Марія Марків, Домініка Мурзова Брейкінг : Ніколь Джурик

: Ніколь Джурик Бокс : Поліна Ковера, Євангеліна Петрук

: Поліна Ковера, Євангеліна Петрук Велосипедний спорт (шосе) : Анастасія Сатурова, Дмитро Старовойтов

: Анастасія Сатурова, Дмитро Старовойтов Прибережне веслування : Вікторія Радченко, Микола Томчай

: Вікторія Радченко, Микола Томчай Гімнастика спортивна : Максим Борисов, Яна Проценко

: Максим Борисов, Яна Проценко Дзюдо : Хазар Гейдаров

: Хазар Гейдаров Легка атлетика : Дарина Козка, Анастасія Ковальчук, Міланія Кохан, Віталій Тарасюк

: Дарина Козка, Анастасія Ковальчук, Міланія Кохан, Віталій Тарасюк Плавання : Таїсія Ларіонова, Кирило Малесик

: Таїсія Ларіонова, Кирило Малесик Пляжна боротьба : Ірина Бухтіна, Тимур Малішевський, Дмитро Головенко, Кіріл Нагірний, Микита Кузьменко

: Ірина Бухтіна, Тимур Малішевський, Дмитро Головенко, Кіріл Нагірний, Микита Кузьменко Ушу : Нікіта Кучерук

: Нікіта Кучерук Фехтування : Аліна Дмитрук

: Аліна Дмитрук Футзал: Аделіна Власенко, Маргарита Ручка, Аліна Гордієнко, Поліна Серих, Кіра Гуленко, Оксана Шевчук, Евеліна Завгородня, Єва Щавінська, Ангеліна Запорожець, Валерія Юхновець

Юнацькі Олімпійські ігри пройдуть з 31 жовтня по 13 листопада у сенегальському Дакарі. Це буде перший випадок в історії, коли Африка прийматиме настільки великий форум.

Нагадаємо, що Україна дебютує у футзалі на юнацьких Олімпійських іграх 2026.