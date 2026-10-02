Український баскетболіст був близьким до трипл-даблу у грі Латвійсько-естонської ліги

Лєв Кошеватський зіграв ще один вдалий матч за «Латвійський Університет»

У грі проти «Рігас Джуніор» Кошеватський набрав 11 очок, зробив 9 підбирань, 8 передач

Український баскетболіст Лєв Кошеватський відіграв черговий вдалий матч за «Латвійський Університет» у Латвійсько-естонській лізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У грі проти «Рігас Джуніор» Кошеватський був близьким до трипл-даблу – за 37 хвилин він набрав 11 очок (1/8 двоочкові, 3/9 триочкові, 0/2 штрафні), зробив 9 підбирань, 8 передач, 2 перехоплення при 2 фолах та 3 втратах.

«Латвійський Університет» українця програв на виїзді в овертаймі 87:94 і все ще йде в чемпіонаті без перемог. Наступний матч команда проведе 4 жовтня проти «Кейли Кулбет», яка також програла всі свої матчі сезону.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса», не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти «Дубая».

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.