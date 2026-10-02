Головна Спорт Баскетбол
search button user button menu button

Український баскетболіст був близьким до трипл-даблу у грі Латвійсько-естонської ліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Український баскетболіст був близьким до трипл-даблу у грі Латвійсько-естонської ліги
Лєв Кошеватський зіграв ще один вдалий матч за «Латвійський Університет»

У грі проти «Рігас Джуніор» Кошеватський набрав 11 очок, зробив 9 підбирань, 8 передач

Український баскетболіст Лєв Кошеватський відіграв черговий вдалий матч за «Латвійський Університет» у Латвійсько-естонській лізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У грі проти «Рігас Джуніор» Кошеватський був близьким до трипл-даблу – за 37 хвилин він набрав 11 очок (1/8 двоочкові, 3/9 триочкові, 0/2 штрафні), зробив 9 підбирань, 8 передач, 2 перехоплення при 2 фолах та 3 втратах.

«Латвійський Університет» українця програв на виїзді в овертаймі 87:94 і все ще йде в чемпіонаті без перемог. Наступний матч команда проведе 4 жовтня проти «Кейли Кулбет», яка також програла всі свої матчі сезону.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса», не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти «Дубая».

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Ковляр відіграв майже 16 хвилин, за які набрав набрав 11 очок
Олександр Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Єврокубку
Вчора, 08:50
Зріст Зака Лавдея – 213 см
«Хмельницький» підписав контракт з американським центровим
24 вересня, 17:53
Ростислав Новицький відіграв 21 хвилину, набрав 15 очок, зробив 3 підбирання
Новицький набрав 15 очок у грі кваліфікації Кубка Європи ФІБА
24 вересня, 17:24
Кошеватський в новій команді гратиме під номером 66
Баскетболіст Кошеватський продовжить кар'єру в Латвії
22 вересня, 11:32
У минулому сезоні в 20 матчах Шепелюк набирала 11.0 очка, 4.2 підбирання, 2.9 передачі
«Київ-Баскет» посилив склад українською захисницею
18 вересня, 14:52
Мейджор у минулому виступав за німецький «Майнгейм»
Клуб «Прикарпаття-Говерла» підписав контракт з 29-річним американським захисником
18 вересня, 09:41
Філа Джексона також включений до Баскетбольної зали слави імені Нейсміта
«Лейкерс» встановлять статую легендарному тренеру-чемпіону
9 вересня, 19:22
Максим Шульга кілька днів тому провів свої перші матчі за збірну України, а зараз дебютував і за новий клуб
Дебютант збірної України з баскетболу провів шалений перший матч за мадридський «Реал»
6 вересня, 20:09
Іван Ткаченко підписав контракт із «Рігас Зеллі»
Баскетболіст збірної України продовжить кар’єру в клубі Єврокубка
2 вересня, 13:52

Баскетбол

Український баскетболіст був близьким до трипл-даблу у грі Латвійсько-естонської ліги
Український баскетболіст був близьким до трипл-даблу у грі Латвійсько-естонської ліги
Чемпіонська майка Джордана пішла з молотка за шалені гроші
Чемпіонська майка Джордана пішла з молотка за шалені гроші
1 жовтня стартує баскетбольна Суперліга: що треба знати про новий сезон
1 жовтня стартує баскетбольна Суперліга: що треба знати про новий сезон
Баскетболістка збірної України Уро-Ніле набрала 10 очок у грі чемпіонату Швейцарії
Баскетболістка збірної України Уро-Ніле набрала 10 очок у грі чемпіонату Швейцарії
Олександр Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Єврокубку
Олександр Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Єврокубку
Новий учасник та зміни у правилах: стартує новий сезон «Суперліги» GGBET
Новий учасник та зміни у правилах: стартує новий сезон «Суперліги» GGBET

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
44K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua