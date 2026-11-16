Новачок року в Національній баскетбольній асоціації перевершив юнацьке досягнення Кобі Браянта

Під прицілом вундеркінда опинився рекорд Леброна Джеймса

Форвард «Далласа» Купер Флегг обійшов легенду «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобі Браянта за очками в Національній баскетбольній асоціації серед гравців до 20 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НБА.

Особливий для 19-річного баскетболіста момент відбувся у протистоянні з «Клівлендом». Флегг оформив 18 очок проти «Кавальєрс», а потім набрав 17 пунктів проти «Бостона». Тепер він до свого активу записав 1779 очок.

П'ятиразовий чемпіон НБА Браянт до 20 років набрав 1759 пунктів. Рекордсменом за цим показником залишається Леброн Джеймс. Форвард «Філадельфії» свого часу оформив 2362 очки.

Флегг дебютував під егідою асоціації торік. За підсумками прем'єрного сезону він став Новачком року НБА. Середні цифри форварда в нинішній кампанії – 23.5 пункта, 6.7 підбирання, 6.2 асиста й 1.9 перехоплення за понад 33 хвилини на паркеті.

До слова, українка Катерина Коваль знайшла новий клуб у США. Форвардка приєдналася до Університету Бейлора в NCAA. Університет Луїзіани вона покинула через перехід росіянки.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.