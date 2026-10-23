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Ілля Сидоров допоміг «Пярну» здобути перемогу в Кубку Європи ФІБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ілля Сидоров допоміг «Пярну» здобути перемогу в Кубку Європи ФІБА
Сидоров відіграв 25 хвилин, набрав 3 очки, зібрав 1 підбір, віддав 4 передачі, зробив 3 перехоплення

Естонський «Пярну» Сидорова переміг австрійський «Відень»

Український захисник «Пярну» Ілля Сидоров допоміг своєму клубу здобути перемогу в матчі групового етапу Кубка Європи ФІБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Естонський «Пярну» переміг австрійський «Відень» на своєму майданчику з рахунком 86:69.

Сидоров відіграв 25 хвилин, набрав 3 очки (1/8 триочкові, 0/2 штрафні), зібрав 1 підбір, віддав 4 передачі, зробив 3 перехоплення при 2 фолах.

Для «Пярну» це перша перемога в основному раунді Кубка Європи ФІБА цього сезону при двох поразках. Команда піднялась на п’яте місце в групі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: Ілля Сидоров баскетбол

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