Естонський «Пярну» Сидорова переміг австрійський «Відень»

Український захисник «Пярну» Ілля Сидоров допоміг своєму клубу здобути перемогу в матчі групового етапу Кубка Європи ФІБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Естонський «Пярну» переміг австрійський «Відень» на своєму майданчику з рахунком 86:69.

Сидоров відіграв 25 хвилин, набрав 3 очки (1/8 триочкові, 0/2 штрафні), зібрав 1 підбір, віддав 4 передачі, зробив 3 перехоплення при 2 фолах.

Для «Пярну» це перша перемога в основному раунді Кубка Європи ФІБА цього сезону при двох поразках. Команда піднялась на п’яте місце в групі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).