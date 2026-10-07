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Клуб Євроліги оголосив про свою неплатоспроможність

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Клуб Євроліги оголосив про свою неплатоспроможність
Французький клуб було зсновано у 1928 році
фото: БК «Динамо»

«Монако» на невизначений термін бере паузу у виступах

Баскетбольний клуб «Монако» оголосив про свою неплатоспроможність. Про це повідомляє «Главком».

Монегаски мають на своєму рахунку борги сумою на 27,8 мільйонів євро.

«Монако» не надав керівництву французьких баскетбольних органів достатніх фінансових гарантій, через що не був допущений до професійних дивізіонів, а згодом отримав відмову в участі у нижчих дивізіонах та Адріатичній лізі.

З 2013 року фінансову допомогу клубові надавав експрезидент БК «Донецьк» Сергій Дяченко. У 2015 році він став президентом «Монако», а у 2022 році продав мажоритарну долю в клубі Олексію Федоревичу.

Монегаски провели пʼять сезонів у Євролізі, починаючи з 2021 року, а у минулій кампанії завоювали чотири внутрішніх титули: чемпіонат, Кубок та Суперкубок Франії, а також Кубок лідерів.

До слова, збірна України з баскетболу U-14 розгромила «Жальгіріс» у контрольному матчі.

Нагадаємо, що Святослав Михайлюк набрав дев'ять очок в предсезонному матчі НБА між «Ютою» та «Денвером».

Теги: баскетбол БК Монако

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