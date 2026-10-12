Аліна Ягупова набрала 14 очок у грі чемпіонату Туреччини з баскетболу

Аліна Ягупова відіграла 19 хвилин, набрала 14 очок та ставши другою за результативністю у своїй команді

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова набрала 14 очок в матчі чемпіонату Туреччини, в якому її «Мерсін» поступився «Галатасараю» 62:85.

Аліна Ягупова відіграла 19 хвилин, набрала 14 очок (4/5 двоочкові, 2/4 триочкові), ставши другою за результативністю в команді. Також в активі Аліни 4 підбирання, 1 передача, 2 перехоплення, 2 блок-шоти при 4 втратах.

В Іспанії «Енсіно» здобув першу перемогу в сезоні, вдома перегравши «Араскі» 76:63. Тетяна Юркевічус в цій грі провела на майданчику 18 хвилин, набрала 6 очок (3/4 двоочкові), зібрала 4 підбирання, зробила 1 перехоплення при 1 фолі.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.