Головна Спорт Баскетбол
search button user button menu button

Олександр Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Адріатичній лізі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Олександр Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Адріатичній лізі
Олександр Ковляр набрав 2 очки, зібрав 3 підбирання, віддав 3 передачі

«Будучность» здобула виїзду перемогу над «Кркою»

Олександр Ковляр вийшов у старті в другому з двох матчів «Будучності» в сезоні – розпочав у стартовій п’ятірці в першому в сезоні матчі Адріатичної ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Чорногорська «Будучность» здобула виїзду перемогу над «Кркою». Олександр Ковляр відіграв 12 хвилин, набрав 2 очки (0/1 двоочкові, 0/2 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 3 передачі, зробив 2 перехоплення при 1 втраті та 3 фолах.

В чемпіонаті Австрії Капфенберг Буллз почав виступи перемогою над Айсенштадтом 108:88. Віталій Зотов відіграв 26 хвилин, набрав 5 очок (1/2 двоочкові, 1/7 триочкові), зібрав 1 підбір, віддав 10 передач, зробив 4 перехоплення при 1 втраті та 4 фолах.

У Латвійсько-естонській лізі Вентспілс здолав Тарту 92:85. Богдан Бринюк в цій грі за Вентспілс провів на майданчику 15 хвилин, набрав 7 очок (3/3 двоочкові, 1/1 штрафні), зробив 2 підбирання, 1 передачу та 1 перехоплення.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса», не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти «Дубая».

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: Віталій Зотов Олександр Ковляр баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом першого туру Суперліги буде зіграно дев'ять матчів у пʼяти містах України
1 жовтня стартує баскетбольна Суперліга: що треба знати про новий сезон
1 жовтня, 09:35
Новий учасник та зміни у правилах: стартує новий сезон «Суперліги» GGBET
Новий учасник та зміни у правилах: стартує новий сезон «Суперліги» GGBET Реклама
30 вересня, 17:05
Михайлюк: Виступи за збірну допомогли мені тримати форму
Михайлюк прокоментував свої матчі за збірну України у кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
29 вересня, 16:33
«Чукуруву Мерсін» Ягупової розпочала виступи у чемпіонаті Туреччини 2026/27
Лідерка збірної України з баскетболу Ягупова результативною грою розпочала сезон
28 вересня, 16:13
Дерік Ньютон продовжить кар'єру у «Хмельницькому»
«Хмельницький» підсилив склад ще одним американським баскетболістом
25 вересня, 10:36
Ростислав Новицький відіграв 21 хвилину, набрав 15 очок, зробив 3 підбирання
Новицький набрав 15 очок у грі кваліфікації Кубка Європи ФІБА
24 вересня, 17:24
У цьому сезоні елітного дивізіону чемпіонату України серед жінок зіграють чотири команди
Новий сезон жіночої баскетбольної Суперліги стартує 17 жовтня
23 вересня, 15:05
Новий сезон для Тиртишника стартує 26-27 вересня
Баскетболіст збірної України Ілля Тиртишник визначився з новим клубом
17 вересня, 16:12
Після поразки від Азербайджану на Україну чекає гра з Нідерландами
Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 поступилась Азербайджану у першому матчі Чемпіонату Європи
12 вересня, 20:29

Баскетбол

Олександр Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Адріатичній лізі
Олександр Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Адріатичній лізі
Ексгравець збірної України з баскетболу зайняв посаду у легендарному клубі НБА
Ексгравець збірної України з баскетболу зайняв посаду у легендарному клубі НБА
Український баскетболіст був близьким до трипл-даблу у грі Латвійсько-естонської ліги
Український баскетболіст був близьким до трипл-даблу у грі Латвійсько-естонської ліги
Чемпіонська майка Джордана пішла з молотка за шалені гроші
Чемпіонська майка Джордана пішла з молотка за шалені гроші
1 жовтня стартує баскетбольна Суперліга: що треба знати про новий сезон
1 жовтня стартує баскетбольна Суперліга: що треба знати про новий сезон
Баскетболістка збірної України Уро-Ніле набрала 10 очок у грі чемпіонату Швейцарії
Баскетболістка збірної України Уро-Ніле набрала 10 очок у грі чемпіонату Швейцарії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
77K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua