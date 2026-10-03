Олександр Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Адріатичній лізі

«Будучность» здобула виїзду перемогу над «Кркою»

Олександр Ковляр вийшов у старті в другому з двох матчів «Будучності» в сезоні – розпочав у стартовій п’ятірці в першому в сезоні матчі Адріатичної ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Чорногорська «Будучность» здобула виїзду перемогу над «Кркою». Олександр Ковляр відіграв 12 хвилин, набрав 2 очки (0/1 двоочкові, 0/2 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 3 передачі, зробив 2 перехоплення при 1 втраті та 3 фолах.

В чемпіонаті Австрії Капфенберг Буллз почав виступи перемогою над Айсенштадтом 108:88. Віталій Зотов відіграв 26 хвилин, набрав 5 очок (1/2 двоочкові, 1/7 триочкові), зібрав 1 підбір, віддав 10 передач, зробив 4 перехоплення при 1 втраті та 4 фолах.

У Латвійсько-естонській лізі Вентспілс здолав Тарту 92:85. Богдан Бринюк в цій грі за Вентспілс провів на майданчику 15 хвилин, набрав 7 очок (3/3 двоочкові, 1/1 штрафні), зробив 2 підбирання, 1 передачу та 1 перехоплення.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса», не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти «Дубая».

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.