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Ф'юрі розповів про суїцидальні думки після перемоги над Кличком у 2015 році

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Ф'юрі розповів про суїцидальні думки після перемоги над Кличком у 2015 році
Тайсон Ф'юрі переміг Володимира Кличка, забравши одразу п'ять поясів в українського боксера
фото: EPA

За словами британського боксера, період бою з легендарним українцем видався особливо важким

Британський боксер Тайсон Ф’юрі розповів про найважчі періоди свого життя, зокрема боротьбу з психологічними проблемами після досягнення головних спортивних цілей. Про це він розповів у своєму новому документальному фільмі на Netflix, інформує «Главком»

Найбільші виклики у кар'єрі Ф'юрі

Стрічка під назвою Tyson Fury вийде на платформі 27 листопада. Netflix уже представив трейлер майбутнього фільму, у якому боксер та його дружина Періс діляться непростими спогадами про сімейне життя, психологічні випробування та ціну спортивного успіху.

В одному з епізодів трейлера Ф’юрі зізнається, що в дитинстві його привчили не показувати емоцій. Згодом важливим переломним моментом для нього став бій проти Володимира Кличка у 2015 році. За словами британця, ця перемога перетворилася на своєрідну одержимість і стала передумовою складного періоду в його житті. «Я досяг усіх своїх дитячих мрій, але в мене забрали весь сенс існування. Я не хотів жити», – говорить боксер у трейлері.

Батько спортсмена Джон Ф’юрі також розповідає про те, наскільки глибоко переживання вплинули на сина. «Вплив цього бою на нього був набагато сильнішим, ніж я міг собі уявити», – зазначає він. Подібної думки була і дружина боксера Періс, яка пригадала, що в певний момент чоловік став для неї зовсім іншою людиною. «Тайсон, якого я знала, зник. І мені було дуже страшно», – зізнається вона.

Про що буде фільм?

Стрічка охопить шлях Ф’юрі від дитинства до вершин професійного боксу. У фільмі використають відверті інтерв’ю з самим спортсменом, його дружиною Періс і батьком Джоном, а також раніше не оприлюднені архівні кадри. Окрім спортивних досягнень і невдач, автори приділять увагу психологічним проблемам боксера, залежностям, втраті дитини та складним стосункам у родині. 

Це не перший проєкт Netflix про британського важковаговика. Раніше на платформі вийшов серіал At Home with the Furys, присвячений життю Тайсона та його родини. Однак новий документальний фільм більше зосередиться не на повсякденному житті спортсмена, а на складних випробуваннях, які залишалися поза увагою публіки.

Нагадаємо, що Олександр Усик запланував два гучні поєдинки на 2027 рік, серед яких є і бій з Тайсоном Ф'юрі

Теги: серіал Тайсон Ф'юрі бокс Володимир Кличко

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