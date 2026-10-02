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Осінній трилер «Навшпиньки»: сусіди у виконанні Алана Каммінга та Девіда Морріссі стають ворогами

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Серіал «Навшпиньки» нагадає глядачам іронію справжніх сусідських стосунків
фото: hbomax.com

Прем’єра напруженого трилера про двох сусідів, чия давня неприязнь переростає у небезпечне протистояння

Сьогодні, 2 жовтня, відбудеться прем’єра психологічного серіалу «Навшпиньки», що розповість цікаву історію двох сусідів із Манчестера, які зрештою перетворяться на ворогів. Творці трилеру також звернулися до теми ЛГБТ. Що відомо про серіал, читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет серіалу «Навшпиньки»

Осінній трилер «Навшпиньки»: сусіди у виконанні Алана Каммінга та Девіда Морріссі стають ворогами фото 1
фото з відкритих джерел
  • Дата виходу: 2 жовтня
  • Платформа: Starz / HBO Max
  • Жанр: психологічний трилер, драма
  • У ролях: Алан Каммінг, Девід Морріссі, Елізабет Беррінгтон, Пукі Квеснел, Пол Ріс, Джексон Коннор, Із Гескет, Джозеф Еванс

Сюжет серіалу розгортається навколо двох чоловіків Лео та Клайва, які майже 15 років живуть по сусідству в Манчестері. Вони ніколи не були друзями, але зберігали мирні сусідські стосунки. Дотепного власника бару Spit & Polish у гей-кварталі Манчестера, Лео Стразерс зіграв актор Алан Каммінг. Роль його сусіда, замкнутого та похмурого електрика Клайв Госса, виконав Девід Морріссі.

«Навшпиньки»

Одного дня Лео залишає Клайву запасний ключ від свого будинку. Після цього між сусідами починають виникати дрібні конфлікти та підозри. Напруга поступово зростає і з сусідів вони перетворюються на ворогів. Перший сезон складається з п’яти серій. На Starz прем’єра відбудеться 2 жовтня, після чого нові серії виходитимуть щоп’ятниці. Остання серія вийде 30 жовтня.

Деталі нового трилера «Навшпиньки»

Алан Каммінг зіграв головну ррль у серіалі «Навшпиньки»
Алан Каммінг зіграв головну ррль у серіалі «Навшпиньки»
фото: скриншот Starz/YouTube

«Навшпиньки» створив Рассел Т. Девіс – сценарист, відомий за серіалами «Це гріх», «Близькі друзі» та роботою над новим «Доктором Хто». Серіал розповідає про історію небезпек, з якими нині стикається ЛГБТК+ спільнота. Спочатку «Навшпиньки» створювали для британського Channel 4, а згодом права на міжнародний показ придбали інші платформи. У США та Канаді серіал отримав Starz, а HBO Max покаже його для низки європейських країн.

Головні актори

Алан Каммінг

Алан Каммінг виконав роль власника бару Spit & Polish у Манчестері, Лео Стразерса
Алан Каммінг виконав роль власника бару Spit & Polish у Манчестері, Лео Стразерса
фото: скриншот Starz/YouTube

Шотландський актор Алан Каммінг виконав роль власника бару Spit & Polish у Манчестері, Лео Стразерса. Крім головної ролі, у серіалі актор став виконавчим продюсером. Грав у фільмах «Люди Ікс 2», «Золоте око» та серіалах «Хороша дружина» і «Траєкторія».

Девід Морріссі

Британський актор Девід Морріссі зіграв сусіда Лео та електрика, Клайва Госса
Британський актор Девід Морріссі зіграв сусіда Лео та електрика, Клайва Госса
фото: скриншот Starz/YouTube

Британський актор Девід Морріссі зіграв сусіда Лео та електрика, Клайва Госса. Він відомий за серіалами «Ходячі мерці», «Шервуд» та «Джентльмен Джек».

Пукі Квеснел

Пукі Квеснел зіграла дружину Клайва, Марі Госс.
Пукі Квеснел зіграла дружину Клайва, Марі Госс.
фото: скриншот Starz/YouTube

Британська акторка Пукі Квеснел зіграла дружину Клайва, Марі Госс. Квеснел відома за серіалами «Слово на А» та «Убивства в Мурсе».

Джексон Коннор

Джексон Коннор зіграв молодшого сина Клайва, Джорджа Госса
Джексон Коннор зіграв молодшого сина Клайва, Джорджа Госса
фото: скриншот Starz/YouTube

Джексон Коннор зіграв молодшого сина Клайва, Джорджа Госса. Також відомий роботами у серіалах «Phoenix Rise» та «Брати по зброї».

Джозеф Еванс

Джозеф Еванс зіграв старшого сина Клайва та брата Джорджа, Сола Госса
Джозеф Еванс зіграв старшого сина Клайва та брата Джорджа, Сола Госса
фото: скриншот Starz/YouTube

Джозеф Еванс зіграв старшого сина Клайва та брата Джорджа, Сола Госса. Це одна з його перших помітних телевізійних ролей. Раніше актор з’являвся у проєктах «The Map That Leads To You» та «CC Emily».

Пол Ріс

Пол Ріс виконав роль мешканця району Канал-стріт, Мелби
Пол Ріс виконав роль мешканця району Канал-стріт, Мелби
фото: скриншот Starz/YouTube

Британський актор Пол Ріс виконав роль мешканця району Канал-стріт, Мелби. Актор грав у стрічках «Солтберн» та «Наполеон».

Нагадаємо, у серпні вийшов другий сезон серіалу «Дорослі». Події серіалу «Дорослі» розгортаються навколо компанії пʼятьох друзів молодого віку. Усі вони мешкають в одному будинку в Квінзі в Нью-Йорку та є сусідами. Молодь проходить через різні випробування реального життя, намагаючись переконати всіх, що вони вже дорослі.

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Теги: США кіно ЛГБТ серіал

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Кіно

Осінній трилер «Навшпиньки»: сусіди у виконанні Алана Каммінга та Девіда Морріссі стають ворогами
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