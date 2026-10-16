«Я міг його перемогти». Даніель Дюбуа згадав бій з Олександром Усиком

Даніель Дюбуа: Думаю, я міг перемогти Усика. Просто були допущені певні помилки, щось пішло не так

Британський боксер Даніель Дюбуа розповів про бої з Олександром Усиком та пояснив, чому навчився у протистоянняїх з українцем. Про це повідомляє «Главком».

– Коли виходиш проти когось настільки сильного, як Усик... Я вважаю його одним із трьох-чотирьох найкращих боксерів в історії. Він фантастичний. До того ж, він надзвичайно сильний ментально. Я кілька разів брав у нього інтерв’ю, і він справді вирізняється своєю психологічною стійкістю. Чого можна навчитися в такому протистоянні?

– Думаю, я міг його перемогти. Просто були допущені певні помилки, щось пішло не так – якщо озирнутися назад, стає зрозуміло, де саме. Але я вдячний за уроки, які отримав у двох поєдинках із ним. З того часу я багато чого досяг. Тож, знаєте, це чудовий досвід. Розділити ринг із такою легендою – це велика честь, – сказав Дюбуа.

Данілеь Дюбуа та Олександр Усик провели два бої. Перший відбудвся у Вроцлаві у серпні 2023 року, тоді українець нокаутував свого суперника у дев'ятоу раунді.

За два роки спортсмени зустрілись на «Вемблі», де Усик знову відправив британця у нокаут.

Вже 17 жовтня Даніель Дюбуа проведе реванш з Фабіо Вордлі. Бій пройде у Лондоні на стадіоні «O2». У першому протистоянні Дюбуа нокаутував Вордлі у 11-му раунді.

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