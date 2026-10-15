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Усик запланував два гучні поєдинки на 2027 рік – джерело

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Усик запланував два гучні поєдинки на 2027 рік – джерело
Олександр Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі
фото: EFE

Українець підібрав пріоритетних суперників на прощальні бої

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик склав перелік бажаних двобоїв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Майка Коппінджера.

Український боксер зацікавлений у двох опонентах. Першим варіантом буде третій поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі. Другий – чемпіон за версіями WBA та WBO у важкій вазі Давід Бенавідес зі США.

«Є вагома причина, з якої Олександр Усик звільнив усі чотири чемпіонські пояси в надважкій вазі: у 41 рік він прагне зустрітися з найгучнішими суперниками», – заявив поінформований журналіст.

Українцю насправді виповниться 40 у січні. Усик востаннє виходив у ринг навесні 2026 року. Тоді він технічним нокаутом в 11-му раунді здолав нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

До слова, нещодавно Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо. Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Раніше він тріумфував у Фукуоці та Токіо.

Нагадаємо, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.

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Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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