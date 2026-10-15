Історія родини вбивці Джейсона Вурхіза. Премʼєра культового серіалу-приквелу «Кришталеве озеро»
Творці франшизи «П’ятниця, 13-те» вперше розкриють історію матері маніяка-вбивці, зірки фільмів жахів Джейсона Вурхіза
Сьогодні, 15 жовтня, відбудеться прем’єра серіалу «Кришталеве озеро» – приквелу горор-франшизи «П’ятниця, 13-те». Осіння новинка розкриває долю матері відомого вбивці Джейсона Вурхіза, який ховається за кривавою хокейною маскою. Чого чекати від нового багатосерійного горору, читайте в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.
Інтерактивний зміст
- Сюжет нового серіалу «Кришталеве озеро»
- Подробиці франшизи «П’ятниця, 13-те»
- Головні актори серіалу «Кришталеве озеро»
Сюжет нового серіалу «Кришталеве озеро»
- Дата виходу: 15 жовтня 2026 року
- Платформа: Peacock
- Жанр: горор, слешер, психологічна драма
- Кількість епізодів: вісім
- У ролях: Лінда Карделліні, Вільям Кетлетт, Ґвендолін Сундстром, Кемерон Скоггінс, Девін Кесслер, Каллум Вінсон
Серіал «Кришталеве озеро» розкриває історію матері вбивці Джейсона Вурхіза з «П’ятниці, 13-те». Події горору розгортаються через рік після смерті Джейсона Вурхіза, який потонув у Кришталевому озері. Смерть сина зруйнувала життя Памели Вурхіз, вона не змогла пережити втрату. Однак жінка продовжувала жити з відчуттям, що її син досі живий.
Стан жінки погіршився, коли біля її будинку з’явилися двоє незнайомців. Саме їхня поява стала початком моторошних подій у місті. А згодом мешканці міста почали підозрювати, що Памела Вурхіз щось приховує. Новий серіал розкриває історію Памели Вурхіз від смерті її сина до моменту, коли вона перетворилася на вбивцю.
Зазначимо, у першому фільмі франшизи «П’ятниця, 13-те», який вийшов 1980 року, вбивцею була саме Памела. Вона мстилася вожатим табору за загибель сина. Водночас Джейсон, який усе ж вижив, став головним героєм уже в наступних частинах.
Подробиці франшизи «П’ятниця, 13-те»
Франшиза «П’ятниця, 13-те» існує вже 45 років. За цей час було знято 12 повнометражних фільмів. Остання стрічка серії вийшла 2009 року, після чого виникли питання щодо прав на франшизу, що й ускладнило вихід нових фільмів.
Творцем, сценаристом та шоуранером нового серіалу став Бред Калеб. Перший сезон «Кришталевого озера» складатиметься з восьми епізодів. Peacock випустить усі серії одночасно 15 жовтня.
Головні актори серіалу «Кришталеве озеро»
Лінда Карделліні
Американська акторка Лінда Карделліні виконає головну роль Памели Вурхіз – матері Джейсона, яка не може змиритися із загибеллю сина. Саме її персонаж стане центральною фігурою передісторії культової горор-франшизи.
Карделліні відома за серіалами «Диваки і навіжені», «Родовід» і «Мертвий для мене». Також вона зіграла Велму у фільмах про Скубі-Ду.
Вільям Кетлетт
Американський актор Вільям Кетлетт виконає роль місцевого поліцейського Левона Брукса. Він відомий за серіалами «Чорна блискавка», «Справжня історія» та «Сузір’я», а також фільмами «Абіґейл» і «Тисяча й один».
Кемерон Скоггінс
Американський актор Кемерон Скоггінс зіграє Дорфа, колегу Левона Брукса. Він знімався в серіалах «Нешвілл», «Підпільна імперія», «Відтінки синього» та «Блудний син», а також у медичній драмі «Чикаго в медичному».
Каллум Вінсон
Американський актор Каллум Вінсон зіграє юного Джейсона Вурхіза. Раніше він знімався в серіалах «Чакі» та «Довга яскрава річка», а також у трилері «Нічний агент».
Нагадаємо, у вересня відбулася прем’єра кримінальної драми «Лінія вогню». Новий серіал розповідає історію родини Голлінгсвортів, представники якої служать у різних американських правоохоронних і федеральних структурах.
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