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Історія родини вбивці Джейсона Вурхіза. Премʼєра культового серіалу-приквелу «Кришталеве озеро»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Лінда Карделліні зіграла головну роль матері Джейсона Вурхіза, Памели Вурхіз
колаж: glavcom.ua

Творці франшизи «П’ятниця, 13-те» вперше розкриють історію матері маніяка-вбивці, зірки фільмів жахів Джейсона Вурхіза

Сьогодні, 15 жовтня, відбудеться прем’єра серіалу «Кришталеве озеро» – приквелу горор-франшизи «П’ятниця, 13-те». Осіння новинка розкриває долю матері відомого вбивці Джейсона Вурхіза, який ховається за кривавою хокейною маскою. Чого чекати від нового багатосерійного горору, читайте в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет нового серіалу «Кришталеве озеро»

Історія родини вбивці Джейсона Вурхіза. Премʼєра культового серіалу-приквелу «Кришталеве озеро» фото 1
фото: Іnstagram.com/hbomaxpt
  • Дата виходу: 15 жовтня 2026 року
  • Платформа: Peacock
  • Жанр: горор, слешер, психологічна драма
  • Кількість епізодів: вісім
  • У ролях: Лінда Карделліні, Вільям Кетлетт, Ґвендолін Сундстром, Кемерон Скоггінс, Девін Кесслер, Каллум Вінсон

Серіал «Кришталеве озеро» розкриває історію матері вбивці Джейсона Вурхіза з «П’ятниці, 13-те». Події горору розгортаються через рік після смерті Джейсона Вурхіза, який потонув у Кришталевому озері. Смерть сина зруйнувала життя Памели Вурхіз, вона не змогла пережити втрату. Однак жінка продовжувала жити з відчуттям, що її син досі живий.

Історія родини вбивці Джейсона Вурхіза. Премʼєра культового серіалу-приквелу «Кришталеве озеро» фото 2
фото: Іnstagram.com/jasonconquers

Стан жінки погіршився, коли біля її будинку з’явилися двоє незнайомців. Саме їхня поява стала початком моторошних подій у місті. А згодом мешканці міста почали підозрювати, що Памела Вурхіз щось приховує. Новий серіал розкриває історію Памели Вурхіз від смерті її сина до моменту, коли вона перетворилася на вбивцю.

«Кришталеве озеро» трейлер

Зазначимо, у першому фільмі франшизи «П’ятниця, 13-те», який вийшов 1980 року, вбивцею була саме Памела. Вона мстилася вожатим табору за загибель сина. Водночас Джейсон, який усе ж вижив, став головним героєм уже в наступних частинах.

Подробиці франшизи «П’ятниця, 13-те»

Історія родини вбивці Джейсона Вурхіза. Премʼєра культового серіалу-приквелу «Кришталеве озеро» фото 3
фото: Іnstagram.com/hbomaxpt

Франшиза «П’ятниця, 13-те» існує вже 45 років. За цей час було знято 12 повнометражних фільмів. Остання стрічка серії вийшла 2009 року, після чого виникли питання щодо прав на франшизу, що й ускладнило вихід нових фільмів.

Творцем, сценаристом та шоуранером нового серіалу став Бред Калеб. Перший сезон «Кришталевого озера» складатиметься з восьми епізодів. Peacock випустить усі серії одночасно 15 жовтня.

Головні актори серіалу «Кришталеве озеро»

Лінда Карделліні

Історія родини вбивці Джейсона Вурхіза. Премʼєра культового серіалу-приквелу «Кришталеве озеро» фото 4
фото: Іnstagram.com/jasonconquers

Американська акторка Лінда Карделліні виконає головну роль Памели Вурхіз – матері Джейсона, яка не може змиритися із загибеллю сина. Саме її персонаж стане центральною фігурою передісторії культової горор-франшизи.

Історія родини вбивці Джейсона Вурхіза. Премʼєра культового серіалу-приквелу «Кришталеве озеро» фото 5
фото з відкритих джерел

Карделліні відома за серіалами «Диваки і навіжені», «Родовід» і «Мертвий для мене». Також вона зіграла Велму у фільмах про Скубі-Ду.

Вільям Кетлетт

Історія родини вбивці Джейсона Вурхіза. Премʼєра культового серіалу-приквелу «Кришталеве озеро» фото 6
фото: Іnstagram.com/jasonconquers

Американський актор Вільям Кетлетт виконає роль місцевого поліцейського Левона Брукса. Він відомий за серіалами «Чорна блискавка», «Справжня історія» та «Сузір’я», а також фільмами «Абіґейл» і «Тисяча й один».

Кемерон Скоггінс

Історія родини вбивці Джейсона Вурхіза. Премʼєра культового серіалу-приквелу «Кришталеве озеро» фото 7
фото: Іnstagram.com/jasonconquers

Американський актор Кемерон Скоггінс зіграє Дорфа, колегу Левона Брукса. Він знімався в серіалах «Нешвілл», «Підпільна імперія», «Відтінки синього» та «Блудний син», а також у медичній драмі «Чикаго в медичному».

Каллум Вінсон

Історія родини вбивці Джейсона Вурхіза. Премʼєра культового серіалу-приквелу «Кришталеве озеро» фото 8
фото: Іnstagram.com/callumvinson

Американський актор Каллум Вінсон зіграє юного Джейсона Вурхіза. Раніше він знімався в серіалах «Чакі» та «Довга яскрава річка», а також у трилері «Нічний агент».

Нагадаємо, у вересня відбулася прем’єра кримінальної драми «Лінія вогню». Новий серіал розповідає історію родини Голлінгсвортів, представники якої служать у різних американських правоохоронних і федеральних структурах. 

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Теги: кіно серіал сім'я акторка

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Історія родини вбивці Джейсона Вурхіза. Премʼєра культового серіалу-приквелу «Кришталеве озеро»
Історія родини вбивці Джейсона Вурхіза. Премʼєра культового серіалу-приквелу «Кришталеве озеро»
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