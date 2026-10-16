Оля Полякова вийшла на ринг у весільній фаті без спіднього (відео)

Оля Полякова продемонструвала низку яскравих та відвертих образів у новому кліпі

Співачка Оля Полякова з’явилася в неординарних образах у кліпі до своєї нової англомовної пісні My Future Ex. Зірка вийшла на ринг у відвертих обладунках, а потім одягла фату нареченої. Про це пише «Главком» із посиланням на кліп виконавиці.

У новій пісні My Future Ex Оля Полякова заспівала про майбутніх колишніх чоловіків, а в кліпі влаштувала з ними поєдинки на рингу. У перших сценах співачка показалася в металевих обладунках, однак акцентом костюма була відсутність верхньої спідньої білизни. Бюст зірки прикривали прозорі конуси зі срібними наліпками.

фото: скриншот Olya Polyakova /YouTube

Полякова вийшла на ринг у відвертих обладунках фото: скриншот Olya Polyakova /YouTube

У такому образі Полякова вийшла на ринг та нокаутувала одного зі своїх майбутніх колишніх. У наступних кадрах співачка показалася ще в одному образі, а саме у золотистому боді та водночас у боксерських кросівках.

Полякова у відвертому чорному шкіряному боді фото: скриншот Olya Polyakova /YouTube

Наступним образом Полякової був відвертий чорний шкіряний боді, який доповнювали різноманітні золоті деталі та колготи у клітинку. Водночас «лук» співачки довершила довга коса, якою вона нокаутувала ще одного майбутнього колишнього.

Оля Полякова вийшла на ринг у весільній фаті фото: скриншот Olya Polyakova /YouTube

Зрештою Оля Полякова показалася у весільному образі, вона одягла довгу білу фату та незвичний корсет-боді. Врешті вона відправила в нокаут і нареченого.

фото: скриншот Olya Polyakova /YouTube

В окремих сценах виконавиця танцювала разом із напівоголеним балетом.

Як писав «Главком», українська співачка Оля Полякова випустила англомовну пісню My Future Ex та розбурхала мережу. Полякова представила нову пісню, де поєднуються сучасний поп та звучання hi-NRG з мотивами 1980-х років. Виконавиця співає про кохання та стосунки, які приречені на сварки та розрив у майбутньому.

My Future Ex Оля Полякова

Над створенням синглу працювало продюсерське тріо Red Triangle, яке відоме співпрацею із зірками Сабріною Карпентер, Гелсі, Девідом Гетта. Водночас зведенням треку займався володар Греммі, звукорежисер Гай Мессі, який працював над хітами The Beatles та Кайлі Міноуг, з якою порівняли Олю Полякову.