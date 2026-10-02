Кетрін Зета-Джонс – у центрі нової шпигунської історії: прем’єра серіалу «Вбити Джекі»

Новий серіал «Вбити Джекі» розкриє кримінальну пригоду найманих вбивць та ексзірки наркобізнесу

Сьогодні, 2 жовтня, на екрани виходить довгоочікуваний серіал із оскароносною голлівудською актрисою Кетрін Зетою-Джонс. Акторка зіграла колишню наркоконтрабандистку у кримінальному екшн-трилері. Про сюжет премʼєри читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет серіалу «Вбити Джекі»

Дата виходу : 2 жовтня

: 2 жовтня Платформа: AMC+

AMC+ Жанр: кримінальний трилер, екшн

кримінальний трилер, екшн У ролях: Кетрін Зета-Джонс, Деніел Інгс, Сідсе Бабетт Кнудсен, Оскар Хаенада, Білл Патерсон, Рон Перлман, Рафф Лоу, Дарсі Шоу

У центрі сюжету серіалу героїня Джекі Прайс, яку зіграла Кетрін Зета-Джонс. Це жінка, яка веде розкішне життя, подорожує світом та продає дорогі витвори мистецтва. Однак Джекі Прайс двадцять років тому була міжнародною наркоконтрабандисткою. Проте вона вже давно відійшла від справ та намагається не привертати до себе зайвої уваги.

Спокійне життя Джекі закінчилося після того, як її замовили у команди елітних найманих убивць, відомої як «Сім демонів». Героїня одразу припустила, що за цим може стояти хтось із людей, пов’язаних із її колишнім життям.

Перший сезон матиме вісім епізодів. Нові серії виходитимуть щоп’ятниці. Однак у Великій Британії та Ірландії Prime Video випустить усі вісім епізодів одночасно в день премʼєри 2 жовтня.

Цікаві факти про серіал «Вбити Джекі»

Серіал був знятий за мотивами роману британського письменника Ніка Гаркавея «Ціна, яку ти платиш». Автор також взяв участь у створенні серіалу як виконавчий консультант.

Кетрін Зета-Джонс не лише виконала головну роль у серіалі «Вбити Джекі», а й стала його виконавчою продюсеркою.

Зйомки серіалу проходили у кількох країнах Європи, а саме Великій Британії та Іспанії. Частину сцен знімали в Уельсі, де народилася Кетрін Зета-Джонс.

У серіалі «Вбити Джекі» Кетрін Зета-Джонс вперше за багато років заговорить з валлійським акцентом.

Головний каст серіалу «Вбити Джекі»

Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс зіграла роль Джекі Прайс фото: скриншот Amazon Prime Video UK & IE /YouTube

Валлійська акторка Кетрін Зета-Джонс виконала головну роль колишньої міжнародної наркоконтрабандистки Джекі Прайс. Для 57-річної акторки це перша головна телевізійна роль після її появи у серіалі «Венздей», де вона зіграла Мортішу Аддамс.

фото: скриншот Amazon Prime Video UK & IE /YouTube

Зета-Джонс є володаркою премій «Оскар», BAFTA та «Тоні». Також вона відома за фільмами «Чикаго», «Трафік», «Нестерпна жорстокість» та іншими.

Деніел Інґс

фото: скриншот Amazon Prime Video UK & IE /YouTube

Британський актор Деніел Інґс зіграв Сема. Він відомий за серіалами «Любовна хвороба» та «Корона». Нещодавно вийшов серіал «Джентельмени» із Деніелом Інґсом у головних ролях.

Деніел Інґс з Кетрін Зетою-Джонс фото: скриншот Amazon Prime Video UK & IE /YouTube

Рон Перлман

фото: скриншот Amazon Prime Video UK & IE /YouTube

Американський актор Рон Перлман зіграв Шона-старшого. Він відомий за фільмом «Геллбой» та серіалом «Сини анархії».

Рафф Лоу

фото: скриншот Amazon Prime Video UK & IE /YouTube

Британський актор Рафф Лоу зіграв Шона Гарпера, відомого також як Янк. Він відомий за серіалом «Повітряні сили» та фільмом «Тритон».

Дарсі Шоу

фото: скриншот Amazon Prime Video UK & IE /YouTube

Британська акторка Дарсі Шоу зіграла Ґвен. Грала також у серіалах «Пенні Дредфул: Місто ангелів» та фільмі «Джуді».

Сідсе Бабетт Кнудсен

фото з відкритих джерел

Данська акторка Сідсе Бабетт Кнудсен зіграла Кареніну. Вона відома за серіалами «Борґен» та «Світ Дикого Заходу».

Нагадаємо, у вересня вийшов новий серіал «Дроп: Снігопад. Сага», який є довгоочікуваним продовженням кримінальної драми «Снігопад». Нова історія розгорнеться у Лос-Анджелесі 1990-х років після крекової епідемії. Водночас на Західному узбережжі буде розвиватися музична індустрія. Зокрема, сюжет різко розвернеться від наркоторгівлі до реп-бізнесу