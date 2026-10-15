Війна між США і Британією, ядерна зброя РФ та таємна змова. Чим здивує новий сезон серіалу «Дипломатка»

Дипломатка Кейт Вайлер опиниться перед новою політичною кризою

15 жовтня на Netflix виходить четвертий сезон серіалу «Дипломатка». Політичний трилер продовжить історію американської дипломатки Кейт Вайлер, яка намагається втримати міжнародні відносини від катастрофи й водночас розібратися в небезпечних інтригах всередині влади США. Про цю премʼєру читайте в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Подробиці попередніх сезонів серіалу «Дипломатка»

фото з відкритих джерел

Дата виходу: 15 жовтня 2026 року

15 жовтня 2026 року Платформа: Netflix

Netflix Жанр: політична драма, трилер

політична драма, трилер У ролях: Кері Рассел, Руфус Сьюелл, Еллісон Дженні, Бредлі Вітфорд, Ато Ессандо, Алі Ан, Нана Менса

У центрі серіалу – Кейт Вайлер, досвідчена американська дипломатка та посол США у Великій Британії, яку грає акторка Кері Рассел. Сюжети попередніх сезонів розкривають міжнародні кризи, пов’язані з особистими конфліктами героїні та її чоловіка, колишнього дипломата Гела Вайлера, який не може залишатися осторонь великої політики.

Деталі нового сезону серіалу «Дипломатка»

У четвертому сезоні Кейт доведеться захищати мир між Вашингтоном і Лондоном, який опиниться під загрозою. Однак міжнародна криза буде лише частиною проблем. Дипломатка дізнається про таємний план президентки США Грейс Пенн та її нового віцепрезидента Гела Вайлера. Вони мають намір отримати найпотужнішу зброю Росії. Ця змова може підштовхнути США до війни.

«Дипломатка» трейлер 4 сезону

Що відомо про серіал «Дипломатка»

Серіал «Дипломатка» вперше вийшов на Netflix у 2023 році. Окрім політики, серіал показує, як боротьба за владу та кар’єру впливає на особисте життя. Тож у центрі історії – складні стосунки не лише між країнами, а й між людьми.

«Дипломатку» створила Дебора Кан, яка раніше працювала над політичною драмою «Західне крило» та серіалом «Батьківщина». За попередні сезони «Дипломатка» здобула премії «Еммі» та «Золотий глобус», а також номінації на різних кінопреміях.

До своїх ролей у новому сезоні повернуться Кері Рассел, Руфус Сьюелл, Ато Ессандо, Алі Ан і Нана Менса. Також у серіалі знову з’являться Еллісон Дженні та Бредлі Вітфорд. Netflix випустить усі вісім епізодів четвертого сезону одночасно 15 жовтня.

Акторський склад

Кері Рассел

Кері Рассел зіграла дипломатку Кейт Вайлер фото: netflix.com/tudum

Американська акторка Кері Рассел повертається до ролі Кейт Вайлер – дипломатки. Рассел відома за серіалами «Фелісіті» та «Американці», а також фільмами «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження» й «Планета мавп: Революція». За роль у «Фелісіті» отримала премію Золотий глобус.

Руфус Сьюелл

Руфус Сьюелл грає Гела Вайлера – чоловіка Кейт Рассел фото: Іnstagram.com/netflixua

Британський актор Руфус Сьюелл грає чоловіка Кейт, Гела Вайлера, колишнього дипломата, який продовжує втручатися в політичні процеси. Сьюелл також відомий за фільмами «Темне місто», «Історія лицаря» та серіалом «Людина у високому замку».

Еллісон Дженні

Еллісон Дженні грає президентку Грейс Пенн фото: Іnstagram.com/netflixua

Американська акторка Еллісон Дженні втілює Грейс Пенн, яка після смерті президента очолила Сполучені Штати. Дженні здобула популярність завдяки ролі Сі Джей Крегг у серіалі «Західне крило», а також знімалася в серіалах «Мама» й «Фізичні вправи».

Лауреатка восьми премій Еммі, шести премій Гільдії кіноакторів США і премії Золотий глобус, а також премії Оскар за найкращу жіночу роль другого плану у трагікомедії «Я, Тоня».

Бредлі Вітфорд

Бредлі Вітфорд грає чоловіка президентки Грейс Пенн, Тодда фото: Іnstagram.com/netflixua

Бредлі Вітфорд грає чоловіка президентки Грейс Пенн, Тодда. Актор також відомий за роллю Джоша Лаймана в серіалі «Західне крило». Його спільна робота з Еллісон Дженні в «Дипломатці» об’єднує двох акторів, які раніше стали відомими завдяки культовій політичній драмі.

Ато Ессандо

Ато Ессандо грає роль Стюарта Гейфорда фото: Іnstagram.com/netflixua

Американський актор Ато Ессандо виконує роль Стюарта Гейфорда, заступника керівника дипломатичної місії США в Лондоні. Ессандо також знімався в серіалах «Віддалений район» і «Видозмінений вуглець».

Алі Ан

Алі Ан грає керівницю резидентури ЦРУ, Ейдру Парк фото: netflix.com/tudum

Акторка Алі Ан грає Ейдру Парк, керівницю резидентури ЦРУ в Лондоні. Грала у серіалах «Мільярди», «Помаранчевий — сезон хіта», «Виховання Діон» та «Агата весь час».

Нана Менса

Нана Менса виконує роль керівниці апарату Білого дому Біллі Аппіа фото: Іnstagram.com/netflixanz

Американська акторка Нана Менса виконує роль керівниці апарату Білого дому, Біллі Аппіа. Грала у стрічках «13 причин чому», «Африканське місто», «Новий Амстердам», «Зв'язок» та «Крісло».

Нагадаємо, у серпні вийшов третій сезон шпигунського трилера «Левиця». У довгоочікуваному продовженні культового бойовика на екрани повернудися голлівудські зірки Зоя Салдана та Ніколь Кідман, які зіграли головних героїнь, співробітниць ЦРУ.