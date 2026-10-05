Трилогії бути: Олександр Усик погодився на супербій

Український боксер вийде на ринг з Тайсоном Ф'юрі

Українець Олександр Усик погодився на бій з британцем Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на iFL TV.

«Я поговорив з Олександром, і він готовий до третього бою наступного року. Думаю, це може відбутися у першому кварталі. Після Джошуа я хочу провести трилогію з Усиком», – заявив Ф'юрі.

11 грудня у Кардіффі відбудеться протистояння двох британців: на ринг вийдуть Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі. Вони битимуться за пояс WBA Super.

Тайсон Ф'юрі останній свій бій проводив 24 липня 2026 року – тоді він зустрвся з поляком Маріушем Вахом, якого відправив у нокаут у 7-му раунді.

Ф'юрі та Усик двічі зустрічались у ринзі, обидва протистояння відбулись у 2024 році. Перший бій українець виграв роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114), а другий – одноголосним (116-112, 116-112, 116-112).

До слова, будинок Олександра Усика постраждав під час атаки на Київ.