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Олександр Усик не планує битись з Вайлдером – українець розглядає інший супербій

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Олександр Усик не планує битись з Вайлдером – українець розглядає інший супербій
Олександр Усик в червні відмовився від усіх поясів
фото: Instagram Олександра Усика

Олександр Усик може провести ще один бій з Тайсоном Ф'юрі

Українець надважковик Олександр Усик не вийде у ринг з американцем Деонтеєм Вайлдером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Гарета Девіса.

Українська та американська сторони вели переговори у Лас-Вегасі, проте через фінансові розбіжності проведення бою стало неможливим.

Разом з тим Усик готовий вийти на ринг з британцем Тайсоном Ф'юрі у разі, якщо той переможе свого співвітчизника Ентоні Джошуа у бої, який відбудеться вже 11 грудня у Кардіффі.

У 2024 році Усик та Ф'юрі двічі зустрічались у рингу, у обох потистояннях перемогу здобував саме представник України.

Останній свій бій Олександр Усик провів у травні 2026 року у Єгипті, його суперником став Ріко Верховен. За підсумками протистояння українець відправив нідерландцяя у нокаут у 11-му раунді.

Раніше Даніель Дюбуа поділився думками про протистояння Ф'юрі та Джошуа, назвавши цей бій «цирковим».

До слова, квитки на бій Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа були продані за одну годину. 

 

Теги: бокс Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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