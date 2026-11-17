Ірландський боксер Лі Рівз помер після черепно-мозкової травми, отриманої у бою проти Гері Каллі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Ring.

31-річний Рівз перебував у стані штучної коми протягом трьох місяців. Бій із Каллі пройшов 1 серпня. У 10-му раунді Рівз двічі був відправлений у нокдаун, знепритомнів і залишив ринг на ношах.

На професійному рингу Рівз здобув 16 перемог (11 нокаутом) та зазнав двох поразок. За свою кар'єру він п'ять разів виграв чемпіонат Ірландії.

Нагадаємо, 22-річний французький футболіст «Сен-Дені» Ваніс Онсор помер від зупинки серця під час тренування.

«Футбольний клуб «Руан 1899» з великим сумом дізнався сьогодні вранці про раптову смерть Ваніса Онсора, який помер від зупинки серця під час тренування зі своїм клубом «Сен-Дені», – йдеться у заяві команди «Руан 1899», вихованцем якої був Онсор.

За основну команду «Руан 1899» Онсор провів три матчі і забив один гол у третьому дивізіоні Франції. У «Сен-Дені» футболіст перейшов із «Флер» у січні цього року.