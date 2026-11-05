У лікарні померла киянка,травмована внаслідок обстрілу РФ 10 жовтня

Уламок однієї з ракет, що атакували Київ 10 жовтня 2026 року

66-річна жінка зазнала поранень внаслідок атаки ворога на столицю

У столичній лікарні померла жінка, яка була поранена під час російської атаки по Києву 10 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської військової адміністрації.

«У лікарні померла 66-річна жінка, яка отримала поранення внаслідок ворожого удару 10 жовтня», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 жовтня російські війська атакували Київ дронами та ракетами. Уламки, зокрема, впали на житловий будинок, офісну будівлю, човникову станцію та ресторан. Міський голова Віталій Кличко інформував про вісьмох травмованих людей. Наслідки обстрілу зафіксували в Оболонському, Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському та Дарницькому районах.

До слова, Росія продовжує накопичувати далекобійне ракетне озброєння та нарощувати виробничі потужності, попри міжнародні санкції. Станом на жовтень 2026 року країна-агресор мала у своєму розпорядженні до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет різних типів. Російський військово-промисловий комплекс здатний щомісяця виготовляти понад 200 крилатих і балістичних ракет. Зокрема, до 110 одиниць припадає на балістичне озброєння.