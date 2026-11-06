Помер один із найстарших ієрархів УПЦ МП

Удовенко у 1972 році закінчив аспірантуру при Московській духовній академії

У 2022 році РНБО наклала санкції на Удовенка за підтримку дій та політики РФ

Сьогодні, 6 листопада, на 86-му році життя помер один із найстарших ієрархів Української православної церкви МП – митрополит Феодосійський і Керченський Платон (у миру – Володимир Удовенко). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Володимир Удовенко народився 17 листопада 1940 року в селищі міського типу Успенка Ворошиловградської (нині Луганська) обл. Після закінчення школи у 1957 році вступив послушником в Одеський Успенський монастир.

З 1958 року навчався в Київській духовній семінарії, після її закриття у 1960 році – в Одеській духовній семінарії. У 1961-1964 рр. проходив військову службу. У 1965 р. після закінчення семінарії вступив до Ленінградської духовної академії, яку закінчив в 1969 році зі ступенем кандидата богослов’я.

У 1969-1972 рр. був референтом у ВЗЦЗ, в 1972 році закінчив аспірантуру при Московській духовній академії. 14 квітня 1971 року пострижений в чернецтво, 17 квітня висвячений у сан ієродиякона, 12 вересня – у сан ієромонаха.

3 листопада 1972 року був возведений в сан архімандрита і направлений на служіння в Аргентинську єпархію. 16 грудня 1973 року в Богоявленському соборі Москви хіротонізований на єпископа Аргентинського і Південноамериканського.

У 1977 році возведений в сан архієпископа і призначений патріаршим екзархом в Центральній і Південній Америці.

З 1980 року – архієпископ Свердловський і Курганський, керуючий Челябінської єпархією. У 1981-1986 рр. – заступник голови ВЗЦЗ. З грудня 1984 року – архієпископ Ярославський і Ростовський.

З 1 листопада 1993 року знову був на Аргентинській кафедрі. 29 лютого 2004 року возведений в сан митрополита.

У 2012 році був звільнений від управління Аргентинсько-Американською єпархією та був прийнятий в УПЦ. Рішенням Синоду УПЦ від 20 грудня 2012 року призначений керуючим Феодосійської єпархії з титулом «Феодосійський і Керченський».

Зауважимо, що 1 грудня 2022 року РНБО наклала санкції на Удовенка за підтримку дій та політики РФ, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці.