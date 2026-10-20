Річниця трагічної ДТП з акторами «Дизель шоу»: колеги покійної Марини Поплавської показали архівні кадри з нею

Вікторія Булітко, Яна Глущенко та інші учасники «Дизель шоу» вшанували пам’ять Марини Поплавської

Сьогодні, 20 жовтня, минає вісім років із дня ДТП з акторами «Дизель шоу», у якій загинула артистка Марина Поплавська. Колеги акторки поділилися архівними кадрами та спогадами про акторку. Про це пише «Главком».

Вікторія Булітко

Вікторія Булітко показала архівне фото з Мариною Поплавською фото: Вікторія Булітко/Facebook

Акторка «Дизель шоу» Вікторія Булітко поділилася кадрами з Мариною Поплавською з особистого архіву. Відео акторка записала у вересні 2018 року, коли між виступами з Мариною Поплавською перебувала у гримерці. «Моменти з тобою залишаються назавжди в пам’яті, а деякі ще й у телефоні. Архівне відео. Вересень 2018 року», – підписала акторка.

В окремому дописі Вікторія Булітко вшанувала пам’ять Марини Поплавської. Акторка поділилася спогадами про колегу. «Пройшов не рік, не два, вісім... А біль все та ж… Маріанно Францівно… Ти була для мене не просто подругою – ти була і є людиною, яка вміла зігріти одним поглядом, дати пораду і розсмішити навіть у найважчі моменти. Я пам’ятаю твою щирість, жіночність, енергію. Ти завжди підтримувала, завжди знаходила слова, які лікували. І саме це залишилося з нами – світло, яке не згасає. Я сумую, але водночас вдячна, що мала щастя бути з тобою поруч. Ти назавжди залишаєшся у нашій пам’яті, у наших серцях і на нашій сцені», – зазначила вона.

Яна Глущенко

Яна Глущенко, Вікторія Булітко та Марина Поплавська фото: Вікторія Булітко/Facebook

Ще одна учасниця «Дизель шоу» Яна Глущенко опублікувала сторис з улюбленою піснею Марини Поплавської – Yiruma – Kiss the Rain, вшанувавши її пам’ять. «8 років без Мариночки... Ти так любила цю мелодію... Люблю тебе, Лялюню», – написала Глущенко.

Студія «Дизель шоу»

Актори «Дизель шоу» з Мариною Поплавською фото: Вікторія Булітко/Facebook

Інші актори студії «Дизель шоу» разом згадали Марину Поплавську, присвятивши їй допис та відео. «Світло, яке не згасає. Серце «Дизель Студіо» б’ється в пам’ять про нашу Марину Поплавську. Є біль, який не лікує час. Є прірва, яку нічим і ніким неможливо заповнити. Минуло вже стільки років, а здається, ніби тільки вчора лунав цей найрідніший у світі сміх… Сьогодні день, коли серце кожного з нас у «Дизель Студіо» стискається від пекучого болю, а на очі знову навертаються сльози. День пам’яті нашої неповторної, нашої незамінної Марини Поплавської. Маришка, Мариночка, наша Королева… Як же нам тебе не вистачає! Не вистачає твоїх міцних теплих обіймів перед виходом на сцену. Твого мудрого материнського погляду, яким ти вміла заспокоїти навіть у найбуремніший день. Твого колосального самобутнього таланту, який змушував мільйони людей затамовувати подих, а потім вибухати щирим сміхом», – йдеться у дописі.

Колектив поділився своїми емоціями та пригадав, якою була Марина Поплавська. «Ти була не просто колегою чи акторкою – ти була душею нашої «дизель»-родини, її совістю, теплом і берегинею! Ти віддавала глядачам усе до останньої краплі: свою енергію, хист і велике добре серце. Ти вчила нас бути справжніми, любити життя й цінувати кожну мить. І сьогодні, згадуючи тебе, ми не просто сумуємо – ми плачемо від усвідомлення, яку гігантську частину нашої душі ти забрала із собою», – висловилися актори.

Як писав «Главком», 20 жовтня 2018 рокум у ДТП під Києвом загинула Марина Поплавська - акторка відомого українського гумористичного проекту «Дизель шоу». Інших постраждалих у ДТП акторів госпіталізували з різними травмами. Аварія трапилася близько 7 години ранку біля села Мила Києво-Святошинського району на автодорозі Київ Чоп. Зокрема, автобус з акторами «Неоплан» зіткнувся з вантажним автомобілем «Нової пошти».

21 жовтня в українській столиці попрощалися з актрисою «Дизель Шоу» Мариною Поплавською, яка загинула в ДТП по дорозі зі Львова. Церемонія проходила в приміщенні «Жовтневого палацу». Наступного дня, 22 жовтня з Мариною Поплавською попрощалися в Житомирському облмуздрамтеатрі імені Кочерги.

До слова, розслідування у справі щодо дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула акторка Марина Поплавська, завершилося у лютому 2019 року. Справу було скеровано до суду, а вину підозрюваного доведено. Водій співпрацював зі слідством, провину свою повністю визнав.