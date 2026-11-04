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Помер режисер культового фільму «Калігула» Тінто Брасс

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Помер режисер культового фільму «Калігула» Тінто Брасс
Причину смерті родина поки не назвала
фото: Ansa

Італійський кінематографіст пішов із життя у віці 93 років у Римі

У середу, 4 листопада, в Римі помер відомий італійський кінорежисер і сценарист Тінто Брасс, який здобув світову популярність завдяки еротичним стрічкам, зокрема історичній драмі «Калігула». Йому було 93 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на італійське інформаційне агентство ANSA.

Про смерть режисера повідомили його дружина Катеріна Варці та діти Боніфачо і Беатріче Брасс. За інформацією італійських ЗМІ, кінематографіст помер близько 10:30 за місцевим часом. Родина планує провести прощання у вузькому колі близьких. Причину смерті наразі не розголошують.

Джованні Тінто Брасс народився 26 березня 1933 року в Мілані. Свою режисерську кар'єру він розпочав у 1960-х роках, працюючи над експериментальними та авангардними картинами. Його ранні роботи вирізнялися незвичайними художніми рішеннями, нестандартним монтажем та пошуком нових форм кінематографічної виразності.

У 1970-х роках режисер поступово звернувся до еротичного кіно, яке згодом стало головним напрямом його творчості. Брасс здобув популярність завдяки провокаційним сюжетам, відвертим сценам та прагненню порушувати суспільні табу.

Серед найвідоміших робіт режисера — «Салон Кітті» (1976), «Калігула» (1979), «Ключ» (1983), «Паприка» (1991) та «Усі леді роблять це» (1992).

Особливе місце у творчості Брасса посідає історична драма «Калігула», присвячена життю римського імператора. Головні ролі у стрічці виконали Малкольм Макдавелл, Пітер О'Тул і Гелен Міррен.

Фільм викликав масштабні суперечки через відвертий зміст і став предметом юридичних конфліктів. Попри неоднозначне сприйняття критиками, згодом картина набула культового статусу та залишилася однією з найвідоміших робіт італійського режисера.

Останньою завершеною режисерською роботою Брасса стала короткометражна стрічка «Готель Курбе», випущена у 2009 році.

У 2010 році кінематографіст переніс крововилив у мозок, після якого проходив тривале відновлення. У липні 2019 року його знову госпіталізували до відділення інтенсивної терапії римської лікарні після погіршення самопочуття.

У вересні 2026 року на Венеційському кінофестивалі вшанували творчість режисера, представивши відреставровану версію його стрічки «Із серцем у горлі» 1967 року. Сам Брасс через стан здоров'я не зміг бути присутнім на заході.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про смерть американського режисера Девіда Лінча. Автор культового серіалу «Твін Пікс» та фільмів «Малголланд Драйв» і «Синій оксамит» помер 16 січня 2025 року у віці 78 років. Режисер був відомий своїм сюрреалістичним стилем і незвичайним підходом до кіномистецтва.

Раніше «Главком» писав про смерть режисера Чака Рассела. Постановник фільмів «Маска», «Кошмар на вулиці В'язів 3» та «Цар скорпіонів» помер у липні 2026 року у віці 74 років. Його роботи стали помітною частиною американського жанрового кіно.

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Теги: смерть кіно режиссер

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