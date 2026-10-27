Алексія Путельяс утретє в кар'єрі виграла «Золотий м'яч»

Іспанська футболістка після вечора в Лондоні стала однією зі співавторок рекорду премії

Іспанська футболістка Алексія Путельяс отримала нагороду Ballon d'Or як найкраща футболістка світу. Про це повідомляє «Главком».

Видатний сезон Путельяс

Зіркова футболістка відіграла важливу роль у черговому тріумфі «Барселони», яка продовжує домінувати в жіночому футболі. Путельяс відзначилася понад 20 забитими м’ячами та віддала більш ніж 15 результативних передач у матчах внутрішніх змагань і єврокубків. Її внесок не обмежувався статистикою, адже іспанка була й інтелектом команди, допомагаючи контролювати темп гри, просувати м’яч уперед і створювати гольові моменти завдяки точним передачам.

Путельс відзначилася одразу чотирма титулами: вона допомогла каталонкам виграти чемпіонат Іспанії, Кубок королеви, Суперкубок Іспанії та Лігу чемпіонів, у фіналі якої «Барселона» розгромила OL Lyonnes з рахунком 4:0.

Рекордний м'яч Путельс

Іспанка утретє в кар’єрі стала володаркою жіночого «Золотого м’яча», повторивши рекорд своєї співвітчизниці Айтани Бонматі. Іспанська півзахисниця раніше отримувала найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі в 2021 та 2022 роках, а тепер знову опинилася на вершині після успішного сезону в складі «Барселони».

Алексія Путельяс стала однією з двох рекордсменок за кількістю нагород Ballon d'Or фото: Getty Images

Нагороду Путельяс вручив колишній англійський футболіст Майкл Оуен, який здобув чоловічий «Золотий м’яч» у 2001 році. Він досі залишається останнім англійцем, якому підкорилася ця відзнака. Перемога іспанки дозволила їй зрівнятися з Бонматі за кількістю жіночих «Золотих м’ячів» і вкотре закріпила особливе місце футболісток «Барселони» серед провідних зірок світового футболу.

Нагадаємо, що Гаррі Кейн став володарем «Золотого м'яча» 2026.