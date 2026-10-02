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Руслан Ротань розповів про завдання, яке стоїть перед «Поліссям»

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Руслан Ротань розповів про завдання, яке стоїть перед «Поліссям»
Руслан Ротань (ліворуч) очолює «Полісся» з травня 2025 року

Ротань: Через перемоги ти приходиш до того, що будеш з такими суперниками, як «Копенгаген», грати впевнено

Головний тренер житомирського «Полісся» Руслан Ротань під час спілкування зі ЗМІ розповів про завдання, яке стоїть перед командою. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який був присутній на заході Media Game, організованому «Поліссям» за підтримки офіційного спонсора GGBET.

«Тої впевненості, що ми можемо з такими командами, як «Копенгаген», грати і мати менталітет переможців – нам цього і не вистачило (для продовження боротьби у Лізі конференцій – «Главком»). Ми десь все одно поки що не віримо, що ми можемо проходити таких суперників. Звісно, над цим потрібно працювати. Якщо говорити про наше завдання… Через перемоги у чемпіонаті України та єврокубках ти приходиш до того, що будеш з такими суперниками, як «Копенгаген», грати впевнено», – заявив Руслан Ротань.

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Media Game – спеціальний проєкт ФК «Полісся» за підтримки офіційного спонсора GGBET, у межах якого журналісти на один день стали частиною команди. Вони долучилися до тренування, зазирнули за лаштунки клубу та отримали можливість побачити зсередини, як команда готується до матчів і що залишається поза межами футбольного поля.

Нагадаємо, Руслан Ротань заявив, що матчі з «Копенгагеном» показали, що у «Полісся» є величезний потенціал.

«Матчі з «Копенгагеном» показали, що у «Полісся» є величезний потенціал. Давайте будемо відвертими, що «Копенгаген» – це, мабуть, найкраща команда, яка нам могла попастися на цій стадії Ліги конференцій. Звісно, трішки нам з жеребом не пощастило. Але ви знаєте, я б хотів подивитися дещо інакше на цей турнір. З точки зору досвіду. Ми не пройшли «Копенгаген», але ми не були гіршими за суперника. Це 100%. За всіма статистичними показниками ми були кращими», – зазначив Ротань.

Руслан Ротань очолює «Полісся» з травня 2025 року. У сезоні 2025/26 років команда під його керівництвом здобула бронзу чемпіонату України.

Як повідомлялося, Руслан Ротань отримав нагороду найкращому тренеру УПЛ у вересні. Під керівництвом Ротаня «Полісся» є лідером УПЛ, маючи в своєму активі 18 очок.

Зокрема, «Полісся» з голом Краснопіра переграло «Кривбас». Команди зустрілись у Одесі на стадіоні «Чорноморець».

Господарі поля вийшли уперед вже на шостій хвилині: з пенальті відзначився Ігор Краснопір, який нещодавно отримав дебютний виклик до збірної України.

Саме цей точний удар форварда з точки став єдиним голом у матчі, хоча криворіжці мали декілька непоганих моментів для того, щоб привезти додому хоча б один заліковий бал.

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Теги: футбол ФК «Полісся» Руслан Ротань

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