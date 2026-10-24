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Запалив у Сегунді: Ванат відзначився хет-триком за «Жирону»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Запалив у Сегунді: Ванат відзначився хет-триком за «Жирону»
Владислав Ванат продовжує потужно грати за «Жирона»
фото: ФК «Жирона»

Ванат долучився до розгрому «Жирони» в другому дивізіоні Чемпіонату Іспанії

Український форвард «Жирони» Владислав Ванат став головним героєм розгромної перемоги своєї команди над «Сельтою Б» (5:1), забивши одразу три голи. Про це повідомляє «Главком»

Вражаючий матч Ваната

Нападник збірної України відкрив рахунок уже на 17-й хвилині зустрічі, скориставшись другим шансом після того, як його одноклубник не зумів вдало обробити довге закидання. Проте на цьому внесок українця у командні успіхи не обмежився: лише за три хвилини він виступив у ролі асистента, допомігши Унаї Ернандесу подвоїти перевагу каталонців.

На 29-й хвилині активний форвард змусив захисника сфолити проти себе у штрафному майданчику та заробив пенальті, після чого впевнено переграв голкіпера, зробивши рахунок 3:0. Свій бенефіс у матчі Ванат завершив на 55-й хвилині, коли блискавично втік у відрив від захисту та забив свій третій м'яч у ворота суперника. Тренерський штаб вирішив замінити українського бомбардира на 67-й хвилині, випустивши на поле Олександра Пищура. Водночас ще один представник України у складі «Жирони», голкіпер Владислав Крапивцов, провів усю зустріч на лаві запасних.

Потужна статистика Ваната

У поточному сезоні Ванат уже забив п’ять голів і віддав дві результативні передачі у семи матчах за «Жирону». Вдалий виступ проти «Сельти Б» дозволив українцю вкотре продемонструвати свою важливість для команди. Завдяки перемозі каталонці набрали 21 очко та піднялися на четверте місце в турнірній таблиці Сегунди.

Нагадаємо, що гравець збірної України Ванат відзначився епічним голом за «Жирону»

Теги: ФК Жирона Владислав Ванат футбол

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