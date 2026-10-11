«Буковина» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч восьмого туру УПЛ

Амбітні колективи визначать сильнішого в Кам'янці-Подільському

Сьогодні, 11 жовтня, чернівецька «Буковина» зустрінеться з житомирським «Поліссям» у рамках 8-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Буковина» – «Полісся»

Лідером симпатій на 13:40 11 жовтня стали підопічні Руслана Ротаня, стверджують фахівці GGBET. На ймовірну перемогу чернівчан закладено коефіцієнт 4,56. Натомість на потенційну звитягу «поліських вовків» виставлено кеф 1,75. Підсумкову нічию оцінено балом 4,15. Зате на сенсаційну перемогу «Буковини» (1:0) запропоновано коефіцієнт 10,50. Тим часом на тотал більше 3,5 закладено кеф 2,90.

Передматчевий стан команд

Перед міжнародною паузою «жовто-чорні» мали негативну серію. Зокрема, команда Сергія Шищенка розписала нічию з луганською «Зорею» (1:1). Гол оформив півзахисник Танковський. А потім «Буковина» зазнала поразки від «Харкова» (0:2).

Натомість «Полісся» на тому ж відрізку здобуло дві мінімальні перемоги. Спершу житомиряни переграли київський «Лівий Берег» (1:0). Переможний м'яч виявився автоголом хавбека Косовського. А потім «поліські вовки» перемогли криворізький «Кривбас» (1:0). Гол до свого активу записав нападник Краснопір, який реалізував одинадцятиметровий.

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Історія очних зустрічей

На рівні Прем'єр-ліги команди перетнуться вперше. Натомість суперники зіграли 10 матчів у нижчих дивізіонах. Наразі перевага на боці житомирян – п'ять перемог проти трьох. Ще два поєдинки завершилися нічиїми.

Найкращим бомбардиром протистояння залишається півзахисник Немтінов (чотири голи). Уродженець Чернівців встиг забити за обидва колективи. Наразі він залишається без клубу після виступів у Словаччині та Польщі.

Де дивитися матч «Буковина» – «Полісся»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.